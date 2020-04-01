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Новые правила карантина в Украине: что запрещается

Кабмин ужесточил правила карантина, который объявлен в Украине из-за коронавируса до 24 апреля

сегодня, 20:01
Автор:

• Таисия Ерохина

Новые правила карантина в Украине: что запрещается

В Украине в связи с коронавирусной пандемией Кабинет министров решил ужесточить меры безопасности, поскольку число заболевших COVID-19 в стране растет с каждым днем. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Отметим, что некоторые из запретов уже действуют в отдельных регионах, к примеру, Киевской, Черновицкой или Сумской областях. Теперь же строгие правила карантина обяжут выполнять жителей всех населенных пунктов Украины.

Стоит добавить, что данные изменения внесут в постановление №211 "О предотвращении распространение на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Документ в новой редакции должен появиться на сайте Кабмина.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Кабинет министров вводит строгий карантин для украинцев пожилого возраста. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, речь идет о домашней изоляции, домашнем карантине и социальном дистанцировании для людей в возрасте от 60 лет.


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Источник: comments.ua
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