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Турецкие отели отменят шведские столы на целый год

Туристические компании сообщают о планах возобновить поездки в Турцию

сегодня, 18:24
Автор:

• Екатерина Белоброва

Турецкие отели отменят шведские столы на целый год

Турция намерена возобновить туристический отдых внутри страны в конце мая, а уже в июне открыть границы для туристов из других стран. Об это сообщают турецкие СМИ.

Согласно источникам, уже сейчас туроператоры максимально готовятся к возобновлению сезонов и подготавливают гостиницы на период снятия мер по карантину.

К примеру до конца года во всех отелях Турции будет отменен порядок приема пищи в виде шведского стола для избежания большого и хаотичного скопления людей в гостиничных залах-ресторанах.

Не исключено, что такая же ситуация с формой питания не обойдет и другой, не менее популярный в странах СНГ курорт - отели Хургады и Шарм эль Шейха в Египте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Бельгии отчаянно пытаются спасти предприятия по производству картофеля фри и призывают к участию в спасении простых жителей.  Отмечается, что Бельгия - основной производитель картофеля фри во всем мире и сейчас морозильные камеры с сырьем заполнены до отказа. Именно бельгийские производители картофеля экспортируют ее в 160 стран мира. В 2019 году Бельгия поставила 2,3 миллиона тонн замороженного картофеля фри.


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