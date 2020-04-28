Крымскотатарский канал ATR ожидает закрытие уже в мае

Телеканал ATR без отсутствия финансирования закроется до дня депортации крымских татар 18 мая. Об этом передает издание "Украинская правда", ссылаясь на заявление заместителя директора канала Айдера Муждабаева.

При этом журналист отметил, что сам глава государства Владимир Зеленский обещал заняться вопросом закрытия задолженности перед каналом, а потому упадочное положение дел еще больше удручает.

"Ситуация очень странная. 26 февраля президент сказал, что проблема с финансированием телеканала будет решена. Были встречи в правительстве и процесс вроде сдвинулся с места. Нам казалось, что финансирование откроют и мы сможем оплатить все долги", - отмечает Муждабаев.

Далее он добавил, что в этому году пройдет уже четвертое заседание Минкульта, где снова выяснится, что на канал ATR не удается выделить нужную сумму.

"Уже несколько месяцев мы работаем исключительно на своем ресурсе и пожертвования людей из оккупированного Крыма. От коллектива осталось чуть более 10%", - описывает Муждабаев плачевную ситуацию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что парламент призывал президента Владимира Зеленского распорядиться о возобновлении вещании украинских каналов, которые заблокировали для введения новой тарификации.





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