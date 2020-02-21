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Рада просит Зеленского «разблокировать» украинские каналы

Против обращения к Зеленскому в связи с кодированием телеканалов проголосовал только один нардеп

сегодня, 17:46 531
Автор:

• Мария Чиренко

Рада просит Зеленского «разблокировать» украинские каналы

Верховная Рада приняла обращение к президенту Владимиру Зеленскому относительно моратория на кодирование украинских телеканалов. 

Автором депутатского запроса президенту относительно введения моратория на кодирование спутникового телевизионного сигнала украинских телеканалов выступил народный депутат ("Слуга народа") Николай Задорожный.

Проект обращения поддержали 255 нардепов, а 13 — воздержались. Против проголосовал только нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безугла.

Как сообщал сайто "Комментарии", в ночь с 28 на 29 января медиагруппы StarLightMedia, 1+1 media, InterMediaGroup, Медиа Группа "Украина" перестали предоставлять бесплатный спутниковый сигнал

Были отключены бесплатные сигналы 23 каналов медиагрупп 1+1 media ("1+1", "2+2", ТЕТ, "Плюсплюс", "УНИАН ТВ" и "Бигуди"), InterMediaGroup ("Интер", НТН, К1, К2, "Мега", "Пиксель", Zoom, "Enter-фильм"), StarLightMedia (СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, "Оце") и "Медиа Группа Украина" ("Украина", НЛО ТВ, "Индиго TV"). 

В бесплатном доступе остались около 90 нишевых, информационных, региональных украинских каналов, среди которых: "112", NewsOne, "5-й канал", ATR, "Еспресо TV", UA TV, SONCE и другие. 


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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=3893
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