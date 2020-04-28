Популярный лоукостер объявил о возобновлении перелетов с 1 мая

Европейский лоукостер Wizz Air заявил о своих планах частично открыть авиаперелеты по наиболее популярным направлениям из Лондона в страны Евросоюза уже с 1 мая. Об этом передает западное издание Independent, ссылаясь на пресс-службу компании.

Так, из столицы Великобритании самолеты компании будут летать в Лиссабон в Португалии, Будапешт в Венгрии, Братиславу в Словакии и Белград в Сербии. Кроме того, предварительная продажа билетов доступна в Тель-Авив в Израиле, Кошице в Словакии, а также на восемь городов в Румынии, но не в столицу страны - Бухарест. Еще один маршрут - курортный испанский остров Тенерифе.

Что касается авиаперелетов в Украину, пресс-служба пока не указывает сроки восстановления авиаасообщения.

"Мы намерены стартовать по 20 наиболее популярным направлениям нашей компании", - отметил глава лоукостера Wizz Air Стивен Джонс.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что другой популярный в Европе лоукостер Ryanair отмечает, что готов возобновить пассажирские перелеты по завершению карантина только при отдельных условиях.

Как отметил руководитель компании Майкл О`Лири, запуск возможен только в том случае, если авиаперевозчиков не обяжут сохранять свободными места посередине, чтобы сохранять дистанцию между пассажирами рейсов.

"В этом случае большинство рейсов удастся восстановить к осени, если ограничения на перелеты в Европе снимут до июля", - отмечает О`Лири.

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