"Нафтогаз" отчитался о прибыли

НАК "Нафтогаз Украины" подвел итоги финансового года. Так, чистая прибыль компании за 2019 год составила 63,3 миллиарда гривен (2,34 миллиарда долларов). Отмечается, что этот показатель в 5,5 раза превышает аналогичный за 2018 год. Тогда прибыль составила 11,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В компании подчеркнули, что такая прибыль связана с решением арбитражного суда в Стокгольме, благодаря которому удалось получить от "Газпрома" 2,9 млрд долларов. Государственный бюджет уже пополнился из этой суммы на 12.2 млрд грн в виде налога на прибыль. Дивиденды государства, как акционера, за 2019 год составят 48,2 млрд грн.

Как сообщал портал "Комментарии", НАК "Нафтогаз Украины" прогнозирует, что цены на газ в нашей стране в ближайшие месяцы снизятся. В то же время в компании пока с осторожностью делают прогноз касательно цен на газ, так как рынок сейчас всех удивляет.

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