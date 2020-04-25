В Нафтогазе рассказали, что будет с ценами на газ в ближайшее время

НАК "Нафтогаз Украины" прогнозирует, что цены на газ в нашей стране в ближайшие месяцы снизятся. В то же время в компании пока с осторожностью делают прогноз касательно цен на газ, так как рынок сейчас всех удивляет. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".



"Мы недавно увидели отрицательную цену на нефть в США. Это был короткий эпизод, но он имел место, он беспрецедентный. Поэтому можно ожидать, что цена газа на европейских рынках в мае будет несколько ниже", – говорится в сообщении компании.

Кроме того, руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечает, что в апреле стоимость газа для населения в Украине снизилась на 15%. В то же время с начала года голубое топливо уже подешевело на 38%.

Ранее "Комментарии" писали, что цена газа в апреле в Украине упала на 15 процентов по сравнению с мартовской. Оптовая стоимость составила чуть меньше трех гривен, а именно – 2 грн 90 коп. за один кубометр. Следует учесть, что этот тариф не учитывает НДС, расходы на транспортировку и наценки компаний, которые предоставляют коммунальные услуги. Так что для расчета коммуналки будет учитываться другая цена, говорят в Нафтогазе. И все же она будет ниже той, что была в марте. А значит, в апреле украинцам газ обойдется дешевле.

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