В Нафтогазе рассказали, что будет с ценами на газ в ближайшее время

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НАК "Нафтогаз Украины" прогнозирует, что цены на газ в нашей стране в
ближайшие месяцы снизятся. В то же время в компании пока с осторожностью делают
прогноз касательно цен на газ, так как рынок сейчас всех удивляет. Об этом
сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
"Мы недавно увидели отрицательную цену на нефть в США. Это был короткий
эпизод, но он имел место, он беспрецедентный. Поэтому можно ожидать, что цена
газа на европейских рынках в мае будет несколько ниже", – говорится в сообщении
компании.
Кроме того, руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечает, что в апреле стоимость газа для населения в Украине снизилась на 15%. В то же время с начала года голубое топливо уже подешевело на 38%.
Ранее "Комментарии" писали, что цена
газа в апреле в Украине упала на 15 процентов по сравнению с мартовской.
Оптовая стоимость составила чуть меньше трех гривен, а именно – 2 грн 90 коп.
за один кубометр. Следует учесть, что этот тариф не учитывает НДС, расходы
на транспортировку и наценки компаний, которые предоставляют коммунальные
услуги. Так что для расчета коммуналки будет учитываться другая цена, говорят в
Нафтогазе. И все же она будет ниже той, что была в марте. А значит, в апреле
украинцам газ обойдется дешевле.
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