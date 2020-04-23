Цены на газ упали: чего украинцам ждать в платежках за апрель

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Цена газа в апреле в Украине упала на 15 процентов по сравнению с мартовской. Оптовая стоимость составила чуть меньше трех гривен, а именно - 2 грн 90 коп. за один кубометр. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нафтогаза.
Следует учесть, что этот тариф не учитывает ПДВ, расходы на транспортировку и наценки компаний, которые предоставляют коммунальные услуги. Так что для расчета коммуналки будет учитываться другая цена, говорят в Нафтогазе. И все же она будет ниже той, что была в марте. А значит, в апреле украинцам газ обойдется дешевле.
Это связанно, прежде всего, с тем, что в Украине на газовом рынке растет конкуренция:
"Оператором газотранспортной системы был проведен тендер. Торги показали, что именно конкуренция ведет к снижению оптовых цен на газ", - сообщили в Нафтогазе. При этом отметили, что за последние 3 с половиной месяца цены на газ падают не впервые. Так для населения, в конечном итоге, стоимость газа снизилась более чем на треть, а именно - на 38 процентов.
"Что касается газа, счета за апрель должны быть ниже. Во-первых, закончился отопительный сезон, во-вторых, снизилась отпускная цена Нафтогаза", - подытожил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.
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