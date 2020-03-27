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АМКУ запретил мобильным операторам повышать тарифы

На время карантина АМКУ рекомендовал операторам не повышать тарифы на связь и интернет

сегодня, 10:49
Автор:

• Сергей Медведев

АМКУ запретил мобильным операторам повышать тарифы

Антимонопольный комитет Украины издал рекомендации для операторов мобильной связи, в которых запретил повышать стоимость мобильной связи и интернет.

В АМКУ считают, что закрытие дешевых тарифных планов и изменение тарифов, а также перевод пользователей на более дорогие тарифы в принудительном порядке нарушают условия честной конкуренции. Регулятор  отмечает, что такие действия являются злоупотреблением своим доминирующим положением на рынке.

 На решение АМКУ повлияло и введение режима чрезвычайной ситуации, поскольку в условиях карантина граждане могут потерять доступ к информации, что особенно важно для людей в самоизоляции.

"В связи с внедрением ограничительных мероприятий, связанных с распространением на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19), предотвращать нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, в частности воздержаться от повышения стоимости тарифных планов, закрытия социальных, дешевых, минимальных тарифных планов, автоматического (принудительного) перевода абонентов на более дорогой тарифный план, ухудшения качества предоставления услуг", — говорится в рекомендациях АМКУ мобильным операторам.

Отметим, что рекомендации АМКУ для трех крупнейших мобильных операторов являются обязательными к исполнению.

Как сообщал портал "Комменатрии", Компания "Укртелеком" с 1 марта изменила стоимость своих услуг. Об этом сообщается на сайте телекоммуникационного оператора. В целом, изменение тарифов приведет к подорожанию услуг до 20-24%.


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Источник: https://hromadske.ua/ru/posts/antimonopolnyj-komitet-zapretil-operatoram-mobilnoj-svyazi-povyshat-tarify-na-vremya-karantina
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