"Укрспирт" прекратил поставлять сырье для изготовления антисептиков

Сегодня в государственной компании "Укрспирт" заявили об окончании производства сырья для изготовления антисептиков и бактерицидных средств для защиты от вирусов. Об этом рассказал и.о. главы предприятия Сергей Блескун на своей странице в Facebook.

Так, по словам руководителя, "Укрспирт" в течение периода со 2 апреля регулярно снабжала производителей антисептических средств сырьем - с 80% и 90% содержания спирта - и, несмотря, на повышенный режим работы, сохранила его стоимость прежней, такой, как была до установления карантина в стране.

Также Блескун отметил, что благодаря апрельской работе "Укрспирта" были снабжены 41 компания по производству антисептиков, доход госпредприятия составил 140 миллионов гривен, а к активному производству сырья были привлечены 12 заводов.

"Все вместе мы отгрузили за месяц 4 млн литров спирта. Что дальше? "Укрспирт" готов продолжать производить сырье для антисептиков. Если будут приняты соответствующие законодательные изменения, у предприятия для этого есть все необходимые ресурсы", - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что первая поставка сырья для фирм по производству антисептиков от ГП "Укрспирт" составила 300 тысяч литров.

"За короткий срок мы поставили уже около 300 тысяч литров дезинфицирующего средства производителям антисептиков. Сейчас у нас подписаны соответствующие договора с 32 украинскими компаниями. Поставка сырья для антисептиков с заводов происходят 7 дней в неделю под наблюдением налоговиков", - отмечает Блескун.









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