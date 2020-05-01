Vodafone поднимает тарифы на 20%: подробности

Vodafone поднимет стоимость ряда тарифов на 20% с 15 мая, сообщается на сайте компании.

Сообщается, что начиная с 15 мая и до конца месяца, компания пересмотрит условия в ряде тарифов предоплаченной связи.

Так, с 15 мая изменятся условия тарифных линеек RED Extra (XS, XS-2, S, M, L) RED (XS+, S, M, L), Unlim 3G, 3G+. Затем с 27 мая – изменения произойдут для тарифов Vodafone SuperNet (Start, Pro, Pro-1, Unlim), Super Net Turbo 2019 и Joice. По подсчетам компании, в среднем стоимость этих тарифов изменится на 20%. Кроме того, Vodafone пообещал проинформировать клиентов об изменении тарифов заблаговременно.

При этом в компании подчеркнули, что ближайшее время не будут пересматривать социальные тарифы для наиболее чувствительных групп населения. Так, неизменными остаются условия тарифной линейки Family, архивный тариф Light и Light+.

Также в компании перечислили причины данного повышения. Во-первых, с момента запуска тарифов выросло потребление и увеличилась нагрузка на сеть, что повысило затраты на поддержку инфраструктуры и расширение емкости, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Во-вторых, продолжается активное строительство новой инфраструктуры, которое бы обеспечило покрытие скоростного интернета повсеместно. В-третьих, заявляется о практическом отсутствии доходов от роуминга, которые раньше составляли существенную часть инвестиций в сеть.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Антимонопольный комитет Украины издал рекомендации для операторов мобильной связи, в которых запретил повышать стоимость мобильной связи и интернет на время карантина.

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