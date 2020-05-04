"Газпром" России на грани банкротства", - аналитик

В связи обвалом цен на природный газ, российская государственная компания "Газпром" находится в состоянии, близкому банкротству. Об этом сообщил на своей странице в Facebook аналитик Александр Охрименко.

По его словам, на текущий момент неделе спотовые цены на природный газ на голландской бирже TTF и бельгийской ZTP опустились ниже $60 за 1 тысячу кубометров, но это не предел, уже ждут цену на газ ниже $30 за 1 тысячу кубометров. В России оптовые цены на природный газ выше $60 за 1 тысячу кубометров. Фактически компании "Газпром" приходиться работать в убыток.

"Но, если бы только одна Россия . Еще есть "Турецкий поток", "Сила Сибири" и, конечно же, "Северный поток-2". Трубы, достроенные и недостроенные, запущенные на неполную мощность и вообще не запущенные, но в которые были вложены миллиарды долларов и которые должны окупаться. При этом Газпром ожидал, что цены на природный газ будет выше $200 за 1 тысячу кубометров, тогда эти проекты смогут окупиться. А при такой цене на газ, проще эти трубопроводы сдать на металлом, чем прокачивать по нему газ", - указал Охрименко в своей публикации.

Также он напомнил читателям, что строительство “Турецкий поток” обошлось в $7 млрд, но это только морская часть, а всего этот проект обошелся "Газпрому" в $13 млрд. Охрименко подчеркнул, что это прямой убыток "Газпрома". Потому, что поставки природного газа по ценам ниже $60 за 1 тысячу кубометров будут генерировать убытки для газового гиганта России.

"Фактически "Газпром" попал в ловушку "как во времена СССР". Тогда тоже надеялись, что цены на нефть будут всегда высокие и никогда не просчитывали, какая будет окупаемость громадных проектов связанных со строительством нефте- и газопроводов. Теперь история повторяется. Газпром фактически стал на грани банкротства. Но его банкротство может уничтожить экономику России", - заключает эксперт.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что мировой уровень цены на нефть продолжает системно снижаться, что катастрофически может сказаться на экономической ситуации.





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