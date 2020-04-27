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Цены на нефть: как началась неделя на мировых рынках

Новая неделя на мировых рынках началась с нового падения цен на нефть

сегодня, 09:34
Автор:

• Виолетта Комаровская

Цены на нефть: как началась неделя на мировых рынках

Цены на нефть с началом новой недели снова пошли вниз. Стоимость барреля эталонного сорта Brent опустилась почти на 2 процента. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные агентством Bloomberg.

Не удается экспортерам нефти удержать цены на свой товар. В понедельник, 27 апреля, мировые биржи снова открылись падением цен на нефть. Например, стоимость барреля эталонной марки Brent упала на 1,96 процента - до 21 доллара. Это если речь идет о поставках в июне. 

Просела, при чем значительнее, к утру понедельника и цена нефти WTI. Она потеряла сразу 8 с половиною процентов стоимости. Теперь на мировых биржах баррель этого сорта торгуют по 15 с половиной долларов. Это также касается июньских фьючерсов. 

Рынок нефти в мире начал проседать еще в начале марта. Тогда с началом пандемии коронавируса страны закрывались на карантин одна за другой. Спрос на нефть из-за этого резко упал. Но страны-экспортеры вовремя не смогли договориться о сокращении добычи ресурса. В частности, делать это изначально отказалась Россия. Как следствие, мир столкнулся с переизбытком нефти. По словам аналитиков - рекордным за последние несколько десятков лет. Девать ресурс некуда, мировые хранилища почти заполнены. Это и заставило производителей обваливать цены. При чем в какой-то момент они даже стали отрицательными. То есть экспортеры сами были готовы платить покупателям, лишь бы у них забрали нефть. 

Аналитики нефтяного рынка уверены, как только спрос и предложение на нефть будут сбалансированы, цены сразу же пойдут вверх.

Ранее "Комментарии" подробнее рассказывали о кризисе на мировых нефтяных рынках. 


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Источник: https://www.bloomberg.com/
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