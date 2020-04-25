Рынок нефти перегружен: торговцы используют крошечные баржи для хранения топлива

Мировой рынок нефти настолько перенасыщен, что трейдеры стали использовать небольшие баржи, которые обычно используются для перемещения топлива вокруг нефтетрейдингового хаба Европы, для хранения нефти. Об этом пишет Bloomberg.



Вот уже несколько недель нефтяные и топливные трейдеры требуют почти все складские помещения, которые они могут нанять, заправляя наземные резервуары и даже океанские супертанкеры. Сейчас охота за местами для хранения грузов рассматривается в новом формате.

Баржи в торговом центре Амстердам-Роттердам-Антверпен обычно могут перевозить от 2 000 до 6 000 тонн груза, что делает их совсем крошечными по сравнению с танкерами, которые обычно доставляют нефть и топливо по всему миру. Крупнейшие океанские суда зачастую перевозят более 280 000 тонн грузов единовременно.

Отсутствие в последнее время активности в этом районе сделало ставки фрахта баржи относительно дешевыми, что помогает сделать суда более привлекательным предложением для хранения.

Баржи ранее использовались в качестве плавучих хранилищ в торговом центре Амстердам-Роттердам-Антверпен, но обычно только для краткосрочных логистических целей, например, если есть необходимость освободить место в резервуаре для хранения. Сейчас ситуация изменилась и такие баржи теперь используют именно для хранения.

Напомним, эксперты рассказали изданию "Комментарии", как в связи с падением цен на нефть на мировых рынках может измениться стоимость горючего в Украине.

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