Падение цен на нефть: как это повлияет на стоимость бензина и дизтоплива в Украине

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Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как в связи с падением цен на нефть на мировых рынках может измениться стоимость горючего в Украине.
Согласно последним данным, минимальная цена на дизтопливо в Украине уже ниже 18 грн/л, по бензину А-92 – ниже 19 грн/л, по А-95 – ниже 19,5 грн/л. С начала года цена на бензин опустилась в нашей стране, как и в среднем в Европе, на 28%. Учитывая лихорадку на нефтяном рынке, где переизбыток нефти привел к ее рекордному обесцениванию, не исключено, что стоимость горючего будет снижаться и далее. Правда, в Украине – свои особенности.
"Если бы в Украине был конкурентный рынок горюче-смазочных материалов (ГСМ), то от снижения цен на нефть, которое отражается и на цене горючего, выиграл бы покупатель, потребитель, – говорит председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко. – Но у нас на рынке бензина, солярки, сжиженного газа – монополии. Как и на всех крупных рынках. Так что особого снижения цен на горючее ждать не стоит, даже если нефть "просядет" еще больше".
Еще один фактор, по словам председателя правления ЦСИ, – фактическое отсутствие отечественного горючего.
"Наши нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стоят. А потому и цена на бензин будет куда дороже, чем в той же РФ, где есть и нефть, и НПЗ. Или в Беларуси, где нет нефти, но есть НПЗ, – поясняет Павел Жовниренко. – Так что если в РФ цена на бензин вполне может снизиться в два-три раза, у нас, думаю, опустится процентов на десять".
Еще один момент – длинная цепочка между нефтью и баком авто в Украине. И на каждом звене этой цепочки стоят фирмы, люди, которые хотят получать свой процент.
"Но главная беда – монополии. И отсутствие со стороны государства борьбы с ними, – подчеркивает эксперт. – Что неудивительно, учитывая, что у нас всем заправляют олигархи. Именно поэтому Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) – просто фикция. Это государственный орган. А так как государственный "строй" – олигархократия, на все посты расставлены удобные олигархам люди. И в АМКУ, и в "жирных" министерствах, и в Конституционном суде, и в Верховном суде, и в Верховной Раде".
Финансовый эксперт, эксперт инcтитута Growford Алексей Кущ подчеркивает, что падение цен на мировых нефтерынках по фьючерсам (контрактам с поставкой в будущем периоде) является реакцией финансовых спекулянтов. Именно они при сжатии рынка нефти первыми попали под удар.
"Естественно, что ситуация с добычей нефти на фоне пандемии и разворачивающегося кризиса – достаточно напряженная. С учетом специфики добычи, ее трудно привести в соотношение к нынешнему небольшому спросу. Потому в тех же США нефть продают даже с доплатой, – отмечает эксперт. – Но это – краткосрочный тренд. Думаю, уже летом рынок более-менее стабилизируется. И цена нефти установится в районе 20-30 долларов за баррель".
Алексей Кущ обращает внимание, что в стоимости нефтепродуктов (бензин, дизтопливо) цена сырой нефти составляет 50%. А прочее – логистика, налоги и так далее.
"Соответственно, если цена на нефть упала на 50%, то диапазон падения цен на заправках не будет превышать 15-20%. Прочее будет съедено налогами и другими затратами", – поясняет эксперт.
По словам Алексея Куща, выигрывают от падения цен на нефть страны, которые имеют резервуары для ее хранения, мощности для переработки. Они смогут купить дешевую нефть, загрузить хранилища, а перерабатывать ее по мере активизации спроса на нефтепродукты.
"Украина, к сожалению, в число таких стран не входит, – отмечает эксперт. – У нас нет ни соответствующей логистики (продуманных маршрутов), ни мощностей для хранения. Из 3,8 миллион тонн единиц хранения нефтяного эквивалента, которые у нас были, сейчас осталось около 1,2 млн тонн, из которых лишь 400 тысяч тонн – возможности по хранению самой нефти. Так что мы не можем много завести и много хранить. А те единичные предприятия, которые могут перерабатывать нефть, равно как отечественные нефтетрейдеры, будут максимально сдерживать падение цен. Ситуацию могли бы изменить государственные институции, тот же АМКУ. Но у нас они фактически не работают. Так что снижение на горючее в Украине будет, но далеко не такое, как на мировых рынках".
Эксперт рынка нефтепродуктов, гендиректор ТД "SunOil" (сеть из 140 АЗС) Леонид Косянчук подчеркивает, что котировки нефтяных фьючерсов (именно они стремительно летят вниз) имеют такое же отношение к цене нефтепродуктов, как морская свинка к морю.
"Цены на нефтепродукты в Украине зависят только от двух факторов: цены на нефтепродукты европейского рынка и курса НБУ (гривня – к доллару и евро), – поясняет эксперт. – Цены же на нефтепродукты зависят от ряда обстоятельств, последнее из которых – нефтяные котировки. Определяющим в ценообразовании является соотношение спрос/предложение".
По словам Леонида Косянчука, котировки майских и июньских фьючерсов (а именно этими цифрами сейчас всех пугают, говоря об обвале цен на нефть) имеют лишь косвенное влияние на цены нефтепродуктов европейского рынка. И то – через 45-60 суток после физического поступления сырой нефти на НПЗ.
"Обычно физическая нефть майских фьючерсов начинает поступать на НПЗ после даты экспирации (выполнения своих обязательств контрагентами по срочным фьючерсным контрактам). То есть – после 21 числа, – говорит эксперт. – Как правило, только 1% фьючерсных контрактов заканчивается их физической реализацией. Проще говоря: финансовые спекулятивные игры на нефтяной бирже никак не влияют на ценообразование в Украине".
Леонид Косянчук прогнозирует: если НБУ не будет в дальнейшем девальвировать гривню, а волатильность (изменчивость) цен на европейском рынке будет незначительной, то цены на горючее в Украине существенно не изменятся.
"Если же цены, к примеру, на А-95, на европейском рынке снизятся (при неизменном курсе НБУ), то и цены на АЗС изменятся со временем из расчета 0,47 грн/литр на каждые 20 долларов за тонну понижения от нынешней средней цены 200 $/тн, – отмечает эксперт. – То же произойдет и если гривня потеряет 1 грн/$. Кстати, котировки европейского рынка по нефтепродуктам снова "просели": бензин =119 $тн, дизель = 159 $тн. Если эта цена продержится хотя бы неделю-две, а НБУ гривню не обрушит, то это – минус 2-2,5 грн/ литр".
Напомним, фьючерсы на нефть марки Brent падают на фоне паники на рынке.
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