Падение цен на нефть: как это повлияет на стоимость бензина и дизтоплива в Украине

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как в связи с падением цен на нефть на мировых рынках может измениться стоимость горючего в Украине.

Согласно последним данным, минимальная цена на дизтопливо в Украине уже ниже 18 грн/л, по бензину А-92 – ниже 19 грн/л, по А-95 – ниже 19,5 грн/л. С начала года цена на бензин опустилась в нашей стране, как и в среднем в Европе, на 28%. Учитывая лихорадку на нефтяном рынке, где переизбыток нефти привел к ее рекордному обесцениванию, не исключено, что стоимость горючего будет снижаться и далее. Правда, в Украине – свои особенности.

"Особого снижения цен на горючее ждать не стоит"

"Если бы в Украине был конкурентный рынок горюче-смазочных материалов (ГСМ), то от снижения цен на нефть, которое отражается и на цене горючего, выиграл бы покупатель, потребитель, – говорит председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко. – Но у нас на рынке бензина, солярки, сжиженного газа – монополии. Как и на всех крупных рынках. Так что особого снижения цен на горючее ждать не стоит, даже если нефть "просядет" еще больше".

Еще один фактор, по словам председателя правления ЦСИ, – фактическое отсутствие отечественного горючего.

"Наши нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стоят. А потому и цена на бензин будет куда дороже, чем в той же РФ, где есть и нефть, и НПЗ. Или в Беларуси, где нет нефти, но есть НПЗ, – поясняет Павел Жовниренко. – Так что если в РФ цена на бензин вполне может снизиться в два-три раза, у нас, думаю, опустится процентов на десять".

Еще один момент – длинная цепочка между нефтью и баком авто в Украине. И на каждом звене этой цепочки стоят фирмы, люди, которые хотят получать свой процент.

"Но главная беда – монополии. И отсутствие со стороны государства борьбы с ними, – подчеркивает эксперт. – Что неудивительно, учитывая, что у нас всем заправляют олигархи. Именно поэтому Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) – просто фикция. Это государственный орган. А так как государственный "строй" – олигархократия, на все посты расставлены удобные олигархам люди. И в АМКУ, и в "жирных" министерствах, и в Конституционном суде, и в Верховном суде, и в Верховной Раде".

"Снижение на горючее в Украине будет, но далеко не такое, как на мировых рынках"

Финансовый эксперт, эксперт инcтитута Growford Алексей Кущ подчеркивает, что падение цен на мировых нефтерынках по фьючерсам (контрактам с поставкой в будущем периоде) является реакцией финансовых спекулянтов. Именно они при сжатии рынка нефти первыми попали под удар.

"Естественно, что ситуация с добычей нефти на фоне пандемии и разворачивающегося кризиса – достаточно напряженная. С учетом специфики добычи, ее трудно привести в соотношение к нынешнему небольшому спросу. Потому в тех же США нефть продают даже с доплатой, – отмечает эксперт. – Но это – краткосрочный тренд. Думаю, уже летом рынок более-менее стабилизируется. И цена нефти установится в районе 20-30 долларов за баррель".

Алексей Кущ обращает внимание, что в стоимости нефтепродуктов (бензин, дизтопливо) цена сырой нефти составляет 50%. А прочее – логистика, налоги и так далее.

"Соответственно, если цена на нефть упала на 50%, то диапазон падения цен на заправках не будет превышать 15-20%. Прочее будет съедено налогами и другими затратами", – поясняет эксперт.

По словам Алексея Куща, выигрывают от падения цен на нефть страны, которые имеют резервуары для ее хранения, мощности для переработки. Они смогут купить дешевую нефть, загрузить хранилища, а перерабатывать ее по мере активизации спроса на нефтепродукты.

"Украина, к сожалению, в число таких стран не входит, – отмечает эксперт. – У нас нет ни соответствующей логистики (продуманных маршрутов), ни мощностей для хранения. Из 3,8 миллион тонн единиц хранения нефтяного эквивалента, которые у нас были, сейчас осталось около 1,2 млн тонн, из которых лишь 400 тысяч тонн – возможности по хранению самой нефти. Так что мы не можем много завести и много хранить. А те единичные предприятия, которые могут перерабатывать нефть, равно как отечественные нефтетрейдеры, будут максимально сдерживать падение цен. Ситуацию могли бы изменить государственные институции, тот же АМКУ. Но у нас они фактически не работают. Так что снижение на горючее в Украине будет, но далеко не такое, как на мировых рынках".

"Финансовые спекулятивные игры на нефтяной бирже никак не влияют на ценообразование в Украине"

Эксперт рынка нефтепродуктов, гендиректор ТД "SunOil" (сеть из 140 АЗС) Леонид Косянчук подчеркивает, что котировки нефтяных фьючерсов (именно они стремительно летят вниз) имеют такое же отношение к цене нефтепродуктов, как морская свинка к морю.

"Цены на нефтепродукты в Украине зависят только от двух факторов: цены на нефтепродукты европейского рынка и курса НБУ (гривня – к доллару и евро), – поясняет эксперт. – Цены же на нефтепродукты зависят от ряда обстоятельств, последнее из которых – нефтяные котировки. Определяющим в ценообразовании является соотношение спрос/предложение".

По словам Леонида Косянчука, котировки майских и июньских фьючерсов (а именно этими цифрами сейчас всех пугают, говоря об обвале цен на нефть) имеют лишь косвенное влияние на цены нефтепродуктов европейского рынка. И то – через 45-60 суток после физического поступления сырой нефти на НПЗ.

"Обычно физическая нефть майских фьючерсов начинает поступать на НПЗ после даты экспирации (выполнения своих обязательств контрагентами по срочным фьючерсным контрактам). То есть – после 21 числа, – говорит эксперт. – Как правило, только 1% фьючерсных контрактов заканчивается их физической реализацией. Проще говоря: финансовые спекулятивные игры на нефтяной бирже никак не влияют на ценообразование в Украине".

Леонид Косянчук прогнозирует: если НБУ не будет в дальнейшем девальвировать гривню, а волатильность (изменчивость) цен на европейском рынке будет незначительной, то цены на горючее в Украине существенно не изменятся.

"Если же цены, к примеру, на А-95, на европейском рынке снизятся (при неизменном курсе НБУ), то и цены на АЗС изменятся со временем из расчета 0,47 грн/литр на каждые 20 долларов за тонну понижения от нынешней средней цены 200 $/тн, – отмечает эксперт. – То же произойдет и если гривня потеряет 1 грн/$. Кстати, котировки европейского рынка по нефтепродуктам снова "просели": бензин =119 $тн, дизель = 159 $тн. Если эта цена продержится хотя бы неделю-две, а НБУ гривню не обрушит, то это – минус 2-2,5 грн/ литр".

Напомним, фьючерсы на нефть марки Brent падают на фоне паники на рынке.

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