Фьючерсы на нефть марки Brent падают на фоне паники на рынке

Цены на фьючерсы на нефть марки Brent снова упали во вторник, продлив панику на нефтяном рынке на второй день. Паника нарастает на фоне глобального избытка сырой нефти на фоне падения спроса на топливо из-за коронавируса.



Понедельник и вторник были двумя из самых неспокойных дней в истории торговли нефтью, поскольку инвесторы столкнулись с реальностью, согласно которой мировое предложение будет преобладать над спросом в течение нескольких месяцев или лет, а текущие сокращения производства, чтобы компенсировать этот избыток, не достаточны.

После торговв понедельник, когда первый майский контракт США упал в отрицательную зону впервые в истории, вторник установил новый рубеж, поскольку более 2 миллионов контрактов на американскую нефть для поставки в июне перешли из рук в руки.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 24% – до 19,33 долл. за баррель, что является самым низким показателем с февраля 2002 года. Американская Западно-Техасская нефть (WTI) с поставкой в первый месяц лета,по состоянию на среду, упала на 8,86 долл, или 43%.

Американский майский контракт, срок действия которого истек во вторник, отскочил от своего глубокого погружения в отрицательную зону, поднявшись до 10,01 долл. с расчетного уровня предыдущего дня в минус 37, 63 долл.

Запасы нефти росли в течение нескольких недель после того, как Саудовская Аравия и Россия в начале марта не смогли договориться о продлении сокращения добычи, поскольку пандемия коронавируса усугубилась. С тех пор распространение пандемии сократило спрос на топливо примерно на 30% во всем мире.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзников, в том числе России (ОПЕК+), наконец объявила о масштабном сокращении добычи в начале апреля, составив почти 10% мировых поставок. Но поскольку экономика практически остановилась из-за блокировки коронавируса, этого недостаточно, чтобы компенсировать снижение спроса.

Как Саудовская Аравия, так и Россия заявили во вторник, что готовы принять дополнительные меры для стабилизации нефтяных рынков наряду с другими производителями, но пока они не предприняли никаких действий.

Между тем, в Техасе, однако, нефтегазовые регуляторы отказались повлиять на производителей, чтобы последние сократили добычу нефти. Комиссия, которая регулирует деятельность энергетических компаний в штате Техас, впервые за почти 50 лет рассмотрела вопрос о вмешательстве в деятельность рынков.

Напомним, американская нефть марки WTI упала на торгах в понедельник на 97,5% – до 0,27 долларов за баррель. Вслед за этим пошли вниз цены на североморскую смесь Brent, а также на нефть российской марки Urals. Во вторник цены пошли вверх. Эксперты объяснили изданию "Комментарии", что происходит.

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