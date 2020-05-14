IKEA запустила онлайн-продажи в Украине. Оффлайн-магазина все еще нет

Популярная во всем мире шведская мебельная компания IKEA официально запустилась в Украине и открыла интернет-магазин, в котором для украинских покупателей уже доступно около 3600 товаров для дома. Об этом сообщили на официальной странице магазина IKEA в социальной сети Facebook.

При этом оффлайн-магазина IKEA в Украине до сих пор нет, но вскоре планируется — в Blockbuster Mall. Покупатели могут забрать заказ в одном из пунктов выдачи товаров в Киеве бесплатно или оплатить доставку заказа на дом. Доставка обойдется в 99 гривень за посылку или 699 гривень за груз.

Компания IKEA пыталась запустить свои магазины в Украины в течение 15 лет — с 2005 года, но получилось только с третьего раза. Сначала в 2005, потом в 2007-2008, и только в сентябре 2017 компания приняла окончательное решение о выходе на украинский рынок. В декабре 2017 года IKEA объявила об этом, но только в июне 2019 начала набирать сотрудников.

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