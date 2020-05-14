IKEA запустила онлайн-продажи в Украине. Оффлайн-магазина все еще нет

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Популярная во всем мире шведская мебельная компания IKEA официально
запустилась в Украине и открыла интернет-магазин, в котором для украинских
покупателей уже доступно около 3600 товаров для дома. Об этом сообщили на
официальной странице магазина IKEA в социальной сети Facebook.
При этом оффлайн-магазина IKEA в Украине до сих пор нет, но вскоре
планируется — в Blockbuster Mall.
Покупатели могут забрать заказ в одном из пунктов выдачи товаров в Киеве
бесплатно или оплатить доставку заказа на дом. Доставка обойдется в 99 гривень
за посылку или 699 гривень за груз.
Компания IKEA пыталась запустить свои магазины в Украины в течение 15 лет
— с 2005 года, но получилось только с третьего раза. Сначала в 2005, потом в
2007-2008, и только в сентябре 2017 компания приняла окончательное решение о
выходе на украинский рынок. В декабре 2017 года IKEA объявила об этом, но только в июне
2019 начала набирать сотрудников.
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