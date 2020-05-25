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Главная Новости Бизнес новости компаний Слишком высокий спрос: IKEA ограничила возможность заказов в Украине
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Слишком высокий спрос: IKEA ограничила возможность заказов в Украине

IKEA пытается возобновить работу интернет-магазина в Украине

сегодня, 19:28
Автор:

• Антон Корнилов

Слишком высокий спрос: IKEA ограничила возможность заказов в Украине

Известная во всем мире шведская компания-производитель мебели IKEA сообщила о временном ограничении возможности оформления новых заказов онлайн в Украине из-за слишком высокого спроса. Об этом сообщили в издании Интерфакс-Украина со ссылкой на официальный комментарий IKEA.

По словам представителей компании, для удовлетворения спроса и соответствования высокий стандартам и ожиданиям клиентов IKEA приняла решение обрабатывать и доставлять уже зарегистрированной заказ и временно ограничить возможность оформления новых заказов в украинском интернет-магазине.

Компания уже работает над восстановлением своего украинского интернет-магазина, чтобы все желающие могли продолжить заказывать мебель и другие товары для дома.

Как сообщал портал "Комментарии", IKEA запустила онлайн-продажи в Украине, но при этом оффлайн-магазина в нашей стране у компании по-прежнему нет. IKEA пыталась запустить свои магазины в Украине в течение 15 лет — с 2005 года. При этом после запуска интернет-магазина цены оказались заметно выше, чем в соседней Польше.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/664502.html
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