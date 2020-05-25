Слишком высокий спрос: IKEA ограничила возможность заказов в Украине

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Известная во всем мире шведская компания-производитель
мебели IKEA сообщила о
временном ограничении возможности оформления новых заказов онлайн в Украине
из-за слишком высокого спроса. Об этом сообщили в издании Интерфакс-Украина со
ссылкой на официальный комментарий IKEA.
По словам представителей компании, для удовлетворения спроса
и соответствования высокий стандартам и ожиданиям клиентов IKEA приняла
решение обрабатывать и доставлять уже зарегистрированной заказ и временно
ограничить возможность оформления новых заказов в украинском интернет-магазине.
Компания уже работает над восстановлением своего украинского
интернет-магазина, чтобы все желающие могли продолжить заказывать мебель и
другие товары для дома.
Как сообщал портал "Комментарии", IKEA запустила онлайн-продажи в Украине, но при этом оффлайн-магазина в нашей стране у
компании по-прежнему нет. IKEA пыталась запустить свои магазины в Украине в течение 15 лет
— с 2005 года. При этом после запуска интернет-магазина цены оказались заметно
выше, чем в соседней Польше.
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