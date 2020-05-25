Roshen и Рот Фронт судятся за права на этикетку конфет Ромашка

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Украинская кондитерская компания Roshen и российская кондитерская
компания Рот Фронт спорят в Европейском суде о правах на этикетку для конфет "Ромашка".
Об этом сообщили в издании "Лига.Бизнес".
Российская компания требует запретить украинской компании
регистрировать визуальные элементы для этикетки конфет с использованием цветов
ромашки. 13 мая Рот Фронт попросил Общий суд Европейского союза отменить
решение об отклонении возражения,
поданного еще в 2017 году против европейской заявки Roshen на
регистрацию визуальной части этикетки с изображением ромашек.
Согласно материалам дела, спор между украинской и российской
кондитерскими компаниями начался в 2017 году, когда Рот Фронт подала встречный
иск против европейского иска Roshen
в 2016 году.
24 июля 2018 года оппозиционное возражение Рот Фронта было
удовлетворено, но уже 24 сентября Roshen обжаловала такой отказ в
регистрации своей заявки. В ноябре удовлетворенное возражение аннулировали.
Как сообщал портал "Комментарии", слишком высокий спрос:
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