Roshen и Рот Фронт судятся за права на этикетку конфет Ромашка

Украинская кондитерская компания Roshen и российская кондитерская компания Рот Фронт спорят в Европейском суде о правах на этикетку для конфет "Ромашка". Об этом сообщили в издании "Лига.Бизнес".

Российская компания требует запретить украинской компании регистрировать визуальные элементы для этикетки конфет с использованием цветов ромашки. 13 мая Рот Фронт попросил Общий суд Европейского союза отменить решение об отклонении возражения, поданного еще в 2017 году против европейской заявки Roshen на регистрацию визуальной части этикетки с изображением ромашек.

Согласно материалам дела, спор между украинской и российской кондитерскими компаниями начался в 2017 году, когда Рот Фронт подала встречный иск против европейского иска Roshen в 2016 году.

24 июля 2018 года оппозиционное возражение Рот Фронта было удовлетворено, но уже 24 сентября Roshen обжаловала такой отказ в регистрации своей заявки. В ноябре удовлетворенное возражение аннулировали.

Как сообщал портал "Комментарии", слишком высокий спрос: IKEA ограничила возможность заказов в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!