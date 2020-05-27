Укрзализныця запустила контактный центр для жалоб о коррупции

АО "Укрзализныця" создала контактный центр для получения жалоб относительно коррупции в подразделениях компании. Об этом сообщил и.о. члена правления "Укрзализныци" Роман Веприцкий на своей странице в Facebook.

Так, "Контактный центр коммуникаций юридических лиц клиентов АО “Укрзализныця”" должен помочь выявлению коррупционных проявлений в структурных подразделениях компании. Сообщается, что обращения будут рассматривать ежедневно, и по каждому случаю будет активизирован процесс решения проблемных вопросов.

Веприцкий призвал представителей бизнеса немедленно сообщать о коррупционных действиях работников. А еще заверил о нулевой толерантности к таким фактам со стороны руководства.

Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов на путешествия с 1 июня. С 27 мая украинцы могут купить пассажирские билеты на поезда ГП "Укрзализныци" повышенного комфорта "Интерсити" по пяти основным направлениям: Киев-Харьков, Киев-Одесса, Киев-Константиновка, Киев-Кривой Рог.

Как сообщалось, Укрзализныця начала продавать билеты еще на 9 поездов. Так, с 27 мая, Укрзализныця продает билеты еще на 9 поездов. Теперь украинцам будет проще добраться в Одессу, Харьков, Киев, Днепр, Кременчуг и Мариуполь.

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