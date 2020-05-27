Укрзализныця начала продавать билеты еще на 9 поездов

Укрзализныця с сегодняшнего дня продает билеты еще на 9 поездов. Об этом говорится на сайте компании. Теперь украинцам будет проще добраться в Одессу, Харьков, Киев, Днепр, Кременчуг и Мариуполь.

Накануне Укрзализныця начала продавать билеты на 5 поездов Интерсити+. Уже сегодня утром этот перечень решили расширить. Добавилось несколько новых направлений, а также дополнительные поезда на маршруты, анонсированные ранее.

Все 9 дополнительных поездов поедут 1 июня, но купить билеты в поездку можно уже сейчас. Их сейчас продают на официальном сайте. А вскоре приобрести их можно будет и в железнодорожных кассах.

Речь идет о поездах дальнего следования. Так жд-транспорт запустят между Киевом и Лисичанском, Харьковом, Одессой, Кременчугом, Константиновкой и Мариуполем. Также доехать поездом можно будет с Днепра в Одессу, с Харькова в Новоалексеевку и Одессу.

Пока что продавать будут лишь половину мест в вагонах, чтобы пассажиры не сидели слишком близко друг другу. 100% билетов можно купить лишь на поезд Одесса-Харьков, говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци.

"Пускать пассажиров в вагоны будут только в защитных масках. Каждому будут измерять температуру", - предупредили в компании.

Носить маски обяжут также персонал поездов.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что цены на жд-билеты из-за карантина поднимать не будут. Но к стоимости добавят традиционные 7%. Это сезонное подорожание, которое происходит каждое лето.

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