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"Укрзализніця" готовится к продаже билетов, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал запуск продажи железнодорожных билетов для внутреннего туризма

сегодня, 20:33
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Укрзализніця" готовится к продаже билетов, - Криклий

Продажа железнодорожных билетов в Украине может возобновиться уже в ближайшее время, когда будет получено решение областных техногенно-экологических комиссий. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram.

"Укрзализныця начнет продажи билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - указано в сообщении министра инфраструктуры.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Мининфраструктуры уже подготовили план выхода ГП "Укрзализныця" из карантина

Предварительно обсуждается, что первыми будут запущены пригородные электропоезда, потом на маршруты выйдут скоростные поезда категории "Интерсити" и "Интерсити +".

После этого, скорее всего, будет запущено полноценное ж/д сообщение внутри Украины. При этом запуск международных перевозок будет зависеть от решения, в том числе и соседних стран, с которыми налажено пассажирское ж/д сообщение.

На данный момент информация о возможных ограничениях по количеству перевозимых пассажиров составами УЗ по завершению карантина отсутствует.


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