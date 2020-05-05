"Первыми запустят электрички": СМИ сообщили о планах "Укрзализныци" выхода из карантина

ГП "Укрзализныця" начнет поэтапный выход из карантина с 11 мая, но первыми запустит не междугородние поезда, а электрички, где гораздо проще сохранять дистанцию между пассажирами. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на инсайдеров в главной железной дороге страны.

Предварительно обсуждается, что первыми будут запущены пригородные электропоезда, потом на маршруты выйдут скоростные поезда категории "Интерсити" и "Интерсити +".

После этого, скорее всего, будет запущено полноценное ж/д сообщение внутри Украины.

При этом запуск международных перевозок будет зависеть от решения, в том числе и соседних стран, с которыми налажено пассажирское ж/д сообщение.

На данный момент информация о возможных ограничениях по количеству перевозимых пассажиров составами УЗ по завершению карантина отсутствует.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что думают экономические и политэксперты в связи с продлением карантина до 22 мая.

"Правительство продолжило карантин до 22 мая, постепенно облегчая его условия. Премьер-министр Денис Шмыгаль оптимистически отозвался о ситуации с заболеваемостью в Украине. Он даже отметил законопослушность украинцев в соблюдении мер карантина. Хотя тут должно быть понятно другое. Если власть принимает адекватные решения, то и граждане их исполняют", – отмечает политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, кандидат философских наук Юрий Подорожний.



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