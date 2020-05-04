В Украине продлили карантин до 22 мая

На сегодняшнем заседании правительства было решено продлить национальный карантин в Украине до 22 мая, несмотря на значительные послабления ограничений. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль добавил, что украинское правительство продолжит следить за событиями в мире на фоне пандемии.

"Важно правильно завершать процесс карантина. Сейчас видим, что ВОЗ продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации. Поэтому для нас смягчение карантина так же не означает его снятие. Карантин будет продлен сейчас до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире", - подчеркнул премьер.

При этом важно отметить, что ослабления касаются работы малого и среднего бизнеса: будут частично открываться парикмахерские, салоны красоты, летние площадки в кафе и ресторанах, скверы, парки, зоны отдыха.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава правительства Денис Шмыгаль сообщал об адаптивном карантине, который планируют ввести с 11 мая.

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