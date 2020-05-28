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Google выплатит всем сотрудникам, работающим удаленно, по 1000 долларов

Средства предоставят на покупку необходимого оборудования для работы из дома

28 мая 2020, 00:15
Автор:

Антон Корнилов

Google выплатит всем сотрудникам, работающим удаленно, по 1000 долларов

Генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что компания планирует выплатить всем удаленно работающим сотрудникам по 1000 долларов, чтобы они могли купить необходимое оборудование и мебель для работы из дома. Об этом он сообщил в блоге компании и в письмах сотрудникам.

В письме Пичаи рассказал, что компания старается постепенно и поэтапно открывать офисы в тех районах, где они еще остаются закрытыми. Google старается учитывать потребности и предпочтения сотрудников, поэтому также инвестирует в их удаленную работу.

Начиная с 6 июля, компания планирует открывать больше офисов в городах, если ситуация будет позволять. Люди смогут вернуться в офисы хотя бы частично, поскольку компания планирует обеспечить строгие меры по охране здоровья и безопасности, соблюдая социальное дистанцирование сотрудников.

В то же время Google ожидает, что большая часть сотрудников будет до конца года в основном работать удаленно, поэтому каждому такому "гуглеру" выдадут надбавку в размере 1000 долларов на покупку необходимого оборудования и мебели.

Разбавить виртуальную работу компания старается с помощью фитнеса с инструкторами, уроками кулинарии и питания.

Как сообщал портал "Комментарии", в Англии кот залез священнику под рясу и стал звездой интернета.


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Источник: https://www.blog.google/inside-google/working-google/working-from-home-and-office/
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