Google выплатит всем сотрудникам, работающим удаленно, по 1000 долларов

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9499.95
ETH/USD
222.23
LTC/USD
44.95
USD/UAH
27.11
EUR/UAH
29.90
RUB/UAH
0.38
Генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что
компания планирует выплатить всем удаленно работающим сотрудникам по 1000
долларов, чтобы они могли купить необходимое оборудование и мебель для работы
из дома. Об этом он сообщил в блоге компании и в письмах сотрудникам.
В письме Пичаи рассказал, что компания старается постепенно
и поэтапно открывать офисы в тех районах, где они еще остаются закрытыми.
Google старается учитывать потребности и предпочтения сотрудников, поэтому
также инвестирует в их удаленную работу.
Начиная с 6 июля, компания планирует открывать больше офисов
в городах, если ситуация будет позволять. Люди смогут вернуться в офисы хотя бы
частично, поскольку компания планирует обеспечить строгие меры по охране
здоровья и безопасности, соблюдая социальное дистанцирование сотрудников.
В то же время Google ожидает, что большая часть сотрудников
будет до конца года в основном работать удаленно, поэтому каждому такому
"гуглеру" выдадут надбавку в размере 1000 долларов на покупку необходимого
оборудования и мебели.
Разбавить виртуальную работу компания старается с помощью
фитнеса с инструкторами, уроками кулинарии и питания.
Как сообщал портал "Комментарии", в Англии кот залез священнику под рясу и стал звездой интернета.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости