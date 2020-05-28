kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.05.2020

BTC/USD

9505.98

ETH/USD

222.16

LTC/USD

44.97

НБУ 29.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.90

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество юмор В Англии кот залез священнику под рясу и стал звездой интернета
commentss НОВОСТИ Все новости

В Англии кот залез священнику под рясу и стал звездой интернета

Священник не обратил внимания на кота

28 мая 2020, 00:12
Автор:

Антон Корнилов

В Англии кот залез священнику под рясу и стал звездой интернета

В Англии в ходе записи ежедневной утренней молитвы кот по кличке Лео залез под рясу священнику Кентерберийского собора. Об этом сообщили в издании CNN.

Настоятеля собора зовут Роберта. Он просто сидел на скамье и под запись видеоролика обращался к верующим с традиционной утренней молитвой. Но у кота по кличке Лео были другие планы. Он решил залезть под подол священника Роберта, чтобы стать звездой интернета.

Проповедник Роберта не обратил внимания на большого черного кота и продолжил утреннюю молитву. После обнародования видеоролика кот быстро стал звездой интернета: его обсуждали в социальных сетях и хотели встретиться.

Представители Кентерберийского собора признали комичность ситуации и поделились забавным фрагментом традиционной утренней молитвы в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

"Кот Лео снова шалил. Вы видели этот момент во время утренней проповеди на прошлой неделе?", — написали в аккаунте собора.

Как сообщал портал "Комментарии", после десятилетий поисков в Италии нашли древнеримскую мозаику. Ее откопали под виноградником.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2020/05/27/uk/canterbury-cathedral-sermon-cat-scli-gbr-intl/index.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!