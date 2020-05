В Англии кот залез священнику под рясу и стал звездой интернета

В Англии в ходе записи ежедневной утренней молитвы кот по кличке Лео залез под рясу священнику Кентерберийского собора. Об этом сообщили в издании CNN.

Настоятеля собора зовут Роберта. Он просто сидел на скамье и под запись видеоролика обращался к верующим с традиционной утренней молитвой. Но у кота по кличке Лео были другие планы. Он решил залезть под подол священника Роберта, чтобы стать звездой интернета.

Проповедник Роберта не обратил внимания на большого черного кота и продолжил утреннюю молитву. После обнародования видеоролика кот быстро стал звездой интернета: его обсуждали в социальных сетях и хотели встретиться.

Представители Кентерберийского собора признали комичность ситуации и поделились забавным фрагментом традиционной утренней молитвы в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

"Кот Лео снова шалил. Вы видели этот момент во время утренней проповеди на прошлой неделе?", — написали в аккаунте собора.

Leo the cat has been getting up to mischief again! Did you spot this moment in Morning Prayer last week? #Caturday pic.twitter.com/xZXDsAQxWW