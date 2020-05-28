В Англии кот залез священнику под рясу и стал звездой интернета

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В Англии в ходе записи ежедневной утренней молитвы кот по
кличке Лео залез под рясу священнику Кентерберийского собора. Об этом сообщили
в издании CNN.
Настоятеля собора зовут Роберта. Он просто сидел на скамье и
под запись видеоролика обращался к верующим с традиционной утренней молитвой.
Но у кота по кличке Лео были другие планы. Он решил залезть под подол
священника Роберта, чтобы стать звездой интернета.
Проповедник Роберта не обратил внимания на большого черного
кота и продолжил утреннюю молитву. После обнародования видеоролика кот быстро
стал звездой интернета: его обсуждали в социальных сетях и хотели встретиться.
Представители Кентерберийского собора признали комичность
ситуации и поделились забавным фрагментом традиционной утренней молитвы в своем
официальном аккаунте в социальной сети Twitter.
"Кот Лео снова шалил. Вы видели этот момент во время
утренней проповеди на прошлой неделе?", — написали в аккаунте собора.
Leo the cat has been getting up to mischief again! Did you spot this moment in Morning Prayer last week? #Caturday pic.twitter.com/xZXDsAQxWW— Canterbury Cathedral (@No1Cathedral) May 23, 2020
Как сообщал портал "Комментарии", после десятилетий поисков
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