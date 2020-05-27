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Главная Новости Мир Италия После десятилетий поисков в Италии нашли древнеримскую мозаику. Ее откопали под виноградником
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После десятилетий поисков в Италии нашли древнеримскую мозаику. Ее откопали под виноградником

Это доказывает существование виллы на этом месте

27 мая 2020, 23:04
Автор:

Антон Корнилов

После десятилетий поисков в Италии нашли древнеримскую мозаику. Ее откопали под виноградником

На севере Италии после десятилетий поисков обнаружили древнеримский мозаичный пол, причем откопали его под виноградником. Об этом сообщает ВВС.

Геодезисты коммуны Неграр-ди-Вальполичелла, расположенной к северу от Вероны, опубликовали в сети фотографии хорошо сохранившегося пола, который был покрыт несколькометровым слоем земли.

Чиновники заявили, что ученые с помощью этой находки нашли доказательства существования древнеримской виллы в этой местности. На текущий момент раскопки продолжаются со всей осторожностью, чтобы во время процесса не навредить остаткам древнего здания.

На размещенных в сети фотографиях можно увидеть не только саму мозаику, но и фундамент пола, которые прекрасно сохранились. Геодезисты отметили, что это важное открытие им удалось сделать "после десятилетий неудачных попыток". Они и дальше будут поддерживать связь с владельцами виноградника и муниципалитетом, чтобы найти наиболее подходящий способ сделать этот клад доступным и достижимым.

Власти отметили, что для продолжения раскопок понадобятся значительные ресурсы. Но они готовы оказать всю необходимую помощь для реализации задачи.

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-52817415
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