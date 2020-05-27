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Индия страдает от вторжения саранчи на фоне пандемии коронавируса

Соседний Пакистан пытается помочь Индии бороться с насекомыми

27 мая 2020, 19:25
Автор:

Антон Корнилов

Индия страдает от вторжения саранчи на фоне пандемии коронавируса

В условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 Индия пострадала от еще одной масштабной проблемы в стране — вторжения пустынной саранчи. От насекомых страдает также соседний Пакистан. Об этом сообщили в издании BBC.

Агрессивные стаи насекомых, которые пожирают урожай, охватили более 20 районов на 50 тысячах гектаров на западе Индии. По информации из доклада Продовольственной сельскохозяйственной Организации Объедиенных Наций, рассадниками саранчи стали около 38% территории Пакистана.

Напряженные отношения между ядерными соседями Индией и Пакистаном были заморожены несколько лет назад, а теперь страны тесно сотрудничают в направлении борьбы с крупными стаями саранчи. 30 апреля насекомые пересекли границу между Пакистаном и Индией.

Стая состоит в среднем из 40 миллионов насекомых и занимает площадь в один квадратный километр. Такой рой саранчи передвигается со скоростью примерно в 400 километров в сутки. Заместитель Индийский организации по предупреждению саранчи сказал, что стране повезло, что на полях нет урожая. При этом саранча пожирает все растения, листья, цветы, семена, фрукты и другую растительность в стране.

Как сообщал портал "Комментарии", в Боливии дети захотели стать Человеком-пауком и дали себя укусить черной вдове.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52804981
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