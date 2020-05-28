Uber Shuttle возобновляет работу с 1 июня с новыми правилами безопасности

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Сервис городских маршрутных такси по заказу Uber Shuttle сообщил
о возобновлении работы с 1 июня с новыми правилами безопасности. В рассылке на
электронную почту пользователям представители Uber Shuttle рассказали,
что возобновят работу для всех пользователей в обычном режиме.
После двух месяцев работы по "Специальному билету" сервис Uber Shuttle вводит
новые правила безопасности для работы в условиях распространения пандемии
коронавируса Covid-19.
Теперь все пассажиры и водители Uber Shuttle обязаны
носить защитные маски во время поездок. Ранее такое же правило было введено и
для обычного такси Uber.
Все внутренние поверхности транспортных средств будут дезинфицировать после
завершения каждой смены. А еще вместимость маршрутных такси теперь ограничена
для соблюдения социального дистанцирования. Пассажиров призывают не садиться
друг рядом с другом.
Сервис Uber Shuttle начал работу в Киеве весной 2019 года. Это дешевле обычного
такси и комфортнее обычной маршрутки. А место в транспортном средстве можно
заказать через приложение.
Как сообщал портал "Комментарии", водителей Uber Taxi
обязали делать фото в маске перед началом рабочего дня.
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