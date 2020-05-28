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Uber Shuttle возобновляет работу с 1 июня с новыми правилами безопасности

Сервис Uber Shuttle станет снова доступен для всех уже в понедельник, 1 июня

28 мая 2020, 20:40 comments524
Автор:

Антон Корнилов

Uber Shuttle возобновляет работу с 1 июня с новыми правилами безопасности

Сервис городских маршрутных такси по заказу Uber Shuttle сообщил о возобновлении работы с 1 июня с новыми правилами безопасности. В рассылке на электронную почту пользователям представители Uber Shuttle рассказали, что возобновят работу для всех пользователей в обычном режиме.

После двух месяцев работы по "Специальному билету" сервис Uber Shuttle вводит новые правила безопасности для работы в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19.

Теперь все пассажиры и водители Uber Shuttle обязаны носить защитные маски во время поездок. Ранее такое же правило было введено и для обычного такси Uber. Все внутренние поверхности транспортных средств будут дезинфицировать после завершения каждой смены. А еще вместимость маршрутных такси теперь ограничена для соблюдения социального дистанцирования. Пассажиров призывают не садиться друг рядом с другом.

Сервис Uber Shuttle начал работу в Киеве весной 2019 года. Это дешевле обычного такси и комфортнее обычной маршрутки. А место в транспортном средстве можно заказать через приложение.

Как сообщал портал "Комментарии", водителей Uber Taxi обязали делать фото в маске перед началом рабочего дня.


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Источник: comments.ua
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