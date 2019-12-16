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Представители Нацкорпуса выйдут на митинг против распродажи земли

От Зеленского требуют провести референдум касательно открытия рынка земли

16 декабря 2019, 21:57
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"Национальный Корпус" и ветераны ООС присоединятся к митингу украинских аграриев против снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Представители Нацкорпуса поддерживают позицию фермеров и вместе с ними выступят против продажи земли. Об этом сообщил глава "Национального Корпуса" и экс-командир добровольческого полка "Азов" Андрей Билецкий в видеообращении на своем Youtube-канале.

Билецкий отметил, что когда в 2014 году армии нужна была поддержка, то одними из первых откликнулись фермеры, а теперь они сами нуждаются в поддержке.

"Так называемая реформа с открытием рынка земли, которую продает стране власть, на самом деле является смертью для украинского фермера и крестьянина. По 50 тысяч гектаров в одни руки при полном отсутствии реестра, при отсутствии программ, позволяющих купить землю небольшом фермеру, будет означать только одно - распродажа земли западным корпорациям", – заявил Билецкий.

Глава Нацкорпуса также отмечает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал принимать такие важные решение, как открытие рынка земли только после всеукраинского референдума. Сейчас от главы государства и от парламента требуют проведения того самого референдума.

"Поэтому завтра 17 декабря в 9:30 фермеры, аграрии, крестьяне выходят под Верховную Раду. Место патриотов и ветеранов, думаю, вместе с ними. Мы будем выходить, будем говорить, чтобы доказать так называемым слугам народа украинскую мысль - не продавайте украинскую землю", – заявил Андрей Билецкий.

Ранее аналогичная акция под стенами парламента уже состоялась 4 декабря нынешнего года. Тогда ее возглавили представители "Объединенного штаба защиты украинской земли", в который также входят члены "Нацкорпуса".

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины планирует облегчить доступ к кредитам на землю сельхозназначения в 2020 году.

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