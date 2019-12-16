Представители Нацкорпуса выйдут на митинг против распродажи земли

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"Национальный
Корпус" и ветераны ООС присоединятся к митингу украинских аграриев против
снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Представители Нацкорпуса
поддерживают позицию фермеров и вместе с ними выступят против продажи земли. Об
этом сообщил глава "Национального Корпуса" и экс-командир добровольческого
полка "Азов" Андрей
Билецкий в видеообращении на своем Youtube-канале.
Билецкий отметил, что когда в 2014 году армии
нужна была поддержка, то одними из первых откликнулись фермеры, а теперь они
сами нуждаются в поддержке.
"Так называемая реформа с открытием рынка
земли, которую продает стране власть, на самом деле является смертью для
украинского фермера и крестьянина. По 50 тысяч гектаров в одни руки при полном
отсутствии реестра, при отсутствии программ, позволяющих купить землю небольшом
фермеру, будет означать только одно - распродажа земли западным корпорациям", –
заявил Билецкий.
Глава Нацкорпуса также отмечает, что ранее
президент Украины Владимир Зеленский обещал принимать такие важные решение, как
открытие рынка земли только после всеукраинского референдума. Сейчас от главы
государства и от парламента требуют проведения того самого референдума.
"Поэтому завтра 17 декабря в 9:30 фермеры, аграрии,
крестьяне выходят под Верховную Раду. Место патриотов и ветеранов, думаю,
вместе с ними. Мы будем выходить, будем говорить, чтобы доказать так называемым
слугам народа украинскую мысль - не продавайте украинскую землю", – заявил Андрей
Билецкий.
Ранее аналогичная акция под стенами парламента уже
состоялась 4 декабря нынешнего года. Тогда ее возглавили представители "Объединенного
штаба защиты украинской земли", в который также входят члены "Нацкорпуса".
Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины планирует облегчить доступ к кредитам на землю сельхозназначения в 2020 году.
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