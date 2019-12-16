Кредиты в Украине могут подешеветь уже в следующем году, – Гончарук

Благодаря низкому уровню инфляции в Украине могут подешеветь кредиты. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире программы "Свобода слова".



Премьер отметил, что одной из главных задач правительства и НБУ является работа над удешевлением кредитования в стране. Благодаря инфляции на уровне 5,1%, чего давно не было, можно рассматривать варианты снижения процентных ставок по кредитам. В частности, для бизнеса кредиты могут подешеветь уже весной 2020 года.

"Мы поставили себе цель - чтобы, условно, уже весной бизнес мог рассчитывать на получение кредитов под 16% годовых, летом - около 14%, осенью - под 12% годовых в гривне", – отметил Гончарук.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о старте государственной программы "возвращайся и оставайся": тем, кто хочет вернуться в Украину, предлагаются кредиты для собственного дела со ставками в5%, 7% и 9%. Эксперты рассказали о том, насколько эту инициативу реально воплотить в жизнь и какие подводные камни могут быть при ее реализации.