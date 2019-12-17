Рекорды десятилетия: рост и убыль населения, количество рабочих мест и другие удивительные события

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Финансисты в конце каждого года подводят определенные итоги.
Тем более, сейчас мы стоим на пороге нового десятилетия и можно смело сказать,
каким странам и в каких направлениях удалось достичь наилучших результатов, а
какие результаты совсем не радуют. Об итогах 2010-х пишут "Вести.Экономика".
По итогам 2010-х наиболее активным центробанком в мире
стал ЦБ Бразилии. В течение последних десяти лет он 25 раз снижал учетную
ставку и 24 раза ее повышал. В то время как самым пассивным стал центробанк
Японии, который только раз повысил учетную ставку и больше ничего не делал.
Больше всего население выросло в Индии – на 149 млн
человек, в то время как рекордная убыль населения была зафиксирована в Сирии –
минус 4 млн человек.
На рынке труда за последние 10 лет отличились США. В то
время как с 2000 по 2010 гг. количество рабочих мест уменьшилось на 1 млн, у
течение уходящего десятилетия в Америке добавилось 22,4 млн рабочих мест.
Одним из наиболее интересных моментов в мире экономики за
последние 10 лет стали отрицательные ставки. Еще в 2010 году вряд ли кто-то мог
предположить, что через несколько лет в мире вообще появятся облигации с
отрицательной доходностью. На тот момент таких ценных бумаг не существовало. Но
уже в 2019 году объем облигаций со ставкой меньше 0 вырос до 17 млрд долл.
Среди государственных ценных бумах лучшую динамику
продемонстрировали 30-летние трежерис. В начале 2010-х доходность по этих
облигациях составляла около 4,65%, тогда как сейчас – 2,26%.
В то же время лучшими фондовыми активами стали ценные
бумаги США. За каждый вложенный доллар инвесторы могли получить 3,46 долл. В то
же время греческие акции продемонстрировали рекордное падение. За каждый доллар
инвестиций можно получить только 61 цент.
Среди сырьевых активов наихудшая динамика зафиксирована
на рынке нефти. Стоимость барреля снизилась на 29%, в то время как золото
демонстрирует очень хорошую динамику – унция этого металла подорожала на 34%.
Наиболее обсуждаемым активом последнего десятилетия стали
криптовалюты. Несмотря на рекордный взлет и не менее рекордное падение, Bitcoin
остается абсолютным лидером среди всех активов. На сегодняшний день он в 90 раз
дороже, чем был в 2010 году.
В то же время худшей валютой в уходящем десятилетии стал
кьят Мьянмы. Если бы в 2010 году в эту валюту был вложен один доллар, то сейчас
от него осталось бы только 0,004 доллара.
Ранее "Комментарии" писали, что премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, насколько могут подешеветь кредиты в Украине в 2020 году.
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