Рекорды десятилетия: рост и убыль населения, количество рабочих мест и другие удивительные события

Финансисты в конце каждого года подводят определенные итоги. Тем более, сейчас мы стоим на пороге нового десятилетия и можно смело сказать, каким странам и в каких направлениях удалось достичь наилучших результатов, а какие результаты совсем не радуют. Об итогах 2010-х пишут "Вести.Экономика".



По итогам 2010-х наиболее активным центробанком в мире стал ЦБ Бразилии. В течение последних десяти лет он 25 раз снижал учетную ставку и 24 раза ее повышал. В то время как самым пассивным стал центробанк Японии, который только раз повысил учетную ставку и больше ничего не делал.

Больше всего население выросло в Индии – на 149 млн человек, в то время как рекордная убыль населения была зафиксирована в Сирии – минус 4 млн человек.

На рынке труда за последние 10 лет отличились США. В то время как с 2000 по 2010 гг. количество рабочих мест уменьшилось на 1 млн, у течение уходящего десятилетия в Америке добавилось 22,4 млн рабочих мест.

Одним из наиболее интересных моментов в мире экономики за последние 10 лет стали отрицательные ставки. Еще в 2010 году вряд ли кто-то мог предположить, что через несколько лет в мире вообще появятся облигации с отрицательной доходностью. На тот момент таких ценных бумаг не существовало. Но уже в 2019 году объем облигаций со ставкой меньше 0 вырос до 17 млрд долл.

Среди государственных ценных бумах лучшую динамику продемонстрировали 30-летние трежерис. В начале 2010-х доходность по этих облигациях составляла около 4,65%, тогда как сейчас – 2,26%.

В то же время лучшими фондовыми активами стали ценные бумаги США. За каждый вложенный доллар инвесторы могли получить 3,46 долл. В то же время греческие акции продемонстрировали рекордное падение. За каждый доллар инвестиций можно получить только 61 цент.

Среди сырьевых активов наихудшая динамика зафиксирована на рынке нефти. Стоимость барреля снизилась на 29%, в то время как золото демонстрирует очень хорошую динамику – унция этого металла подорожала на 34%.

Наиболее обсуждаемым активом последнего десятилетия стали криптовалюты. Несмотря на рекордный взлет и не менее рекордное падение, Bitcoin остается абсолютным лидером среди всех активов. На сегодняшний день он в 90 раз дороже, чем был в 2010 году.

В то же время худшей валютой в уходящем десятилетии стал кьят Мьянмы. Если бы в 2010 году в эту валюту был вложен один доллар, то сейчас от него осталось бы только 0,004 доллара.

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