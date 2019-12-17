Стало известно, сколько газа осталось в ПХГ Украины

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 15 декабря 2019 года составляли 19,704 млрд куб. м, что на 0,32% меньше, чем за сутки до этого. Об этом свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".



Согласно данным, за сутки уровень заполнения хранилищ снизился с 63,87% 14 декабря до 63,66% 15 декабря.

Ранее "Комментарии" писали, что в январе 2020 года оптовая цена газа для населения, а также для производителей тепла и других защищенных потребителей, которые получают газ в рамках специальных обязательств (ПСО) составит 5500 грн. за 1000 куб. м газа без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку. Эта стоимость на 12% ниже, чем в январе 2019 года.

Также мы писали, что исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что газовые переговоры с ПАО "Газпром" о подписании контракта на транзит российского газа по территории Украины, которые прошли 13 декабря в Вене, завершились безрезультатно.