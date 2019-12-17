Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 18.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Россия ввела новые санкции против Украины

Санкции коснутся как физлиц, так и товаров

17 декабря 2019, 15:59
Автор:

• Сергей Медведев

Российское правительство приняло решение расширить санкционный список украинцев а также запретить импорт отдельных украинских товаров.

 В обновленный список вошли экс-руководитель одесской милиции Владимир Босенко, глава фракции "Доверяй делам" городского совета Одессы Олег Брындак, депутат Александр Иваницкий. В сумме список пополнился на 9 человек, с двоих украинских граждан ограничения сняли. Всего под российскими санкциями пребывает 570 украинцев.

Помимо этого, Россия расширила перечень товаров, запрещенных ко ввозу. Так, из Украины теперь запрещено ввозить  кукурузный крахмал, глюкозу и фруктозу, некоторые медицинские изделия, радиаторы, отопительные котлы и запчасти к насосам.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кабинете министров приняли инициативу о расширении специальных экономических санкций против юридических лиц Российской Федерации в связи с продолжением оккупации Крыма и некоторых территорий Луганской и Донецкой областей.

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rossiya-rasshirila-embargo-sanktsii-protiv-1576589364.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...