Россия ввела новые санкции против Украины

Российское правительство приняло решение расширить санкционный список украинцев а также запретить импорт отдельных украинских товаров.

В обновленный список вошли экс-руководитель одесской милиции Владимир Босенко, глава фракции "Доверяй делам" городского совета Одессы Олег Брындак, депутат Александр Иваницкий. В сумме список пополнился на 9 человек, с двоих украинских граждан ограничения сняли. Всего под российскими санкциями пребывает 570 украинцев.

Помимо этого, Россия расширила перечень товаров, запрещенных ко ввозу. Так, из Украины теперь запрещено ввозить кукурузный крахмал, глюкозу и фруктозу, некоторые медицинские изделия, радиаторы, отопительные котлы и запчасти к насосам.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кабинете министров приняли инициативу о расширении специальных экономических санкций против юридических лиц Российской Федерации в связи с продолжением оккупации Крыма и некоторых территорий Луганской и Донецкой областей.