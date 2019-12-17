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Кабмин инициировал увеличение санкций против России

Предложение по расширению санкций против России рассмотрят в течение месяца и передадут для исполнения в СНБО

17 декабря 2019, 12:27
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Кабинете министров приняли инициативу о расширении специальных экономических санкций против юридических лиц Российской Федерации в связи с продолжением оккупации Крыма и некоторых территорий Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщается на сайте правительства.

"В связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, содействием и финансированием ней террористической деятельности в Украине, что привело к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части территории, многочисленных человеческих жертв, реальных и потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности и суверенитета Украины, одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации", - указано в сообщении.

После принятия документа, он будет передан на выполнение в СНБО, а за информирование об этих санкциях западных партнеров отвечает Министерство иностранных дел.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что после Нового года в силу вступит закон, значительно сокращающий неприкосновенность народных избранников в парламенте. 

Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-propozicij-shchodo-zastosuvam1237nnya-personalnih-specialnih-ekonomichnih-ta-inshih-obmezhuvalnih-zahodiv-sankcij
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