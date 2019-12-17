Украинцы стали реже ездить в Польшу на заработки: стало известно, почему

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За последние четыре года соотношение средних зарплат в Польше, которая является основным направлением трудовой эмиграции, и в Украине снизилось с 4,5 до 2,7 раз. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу НБУ.
Согласно последнему отчету Нацбанка о финансовой стабильности, разрыв сократился благодаря высоким темпам роста зарплаты по Украине, а также текущему укреплению гривны.
В связи с этим с середины 2018 года замедлились темпы трудовой эмиграции из Украины и прироста заработной платы, полученной из-за рубежа. По данным НБУ, в первом полугодии 2019 украинцы за границей получали 19,1% от всех зарплат.
"Поэтому в дальнейшем определяющим фактором изменения доходов населения будет рост заработной платы, полученной в Украине. Ожидается, что в среднесрочной перспективе реальные темпы ее роста составят 4-6%", - указано в отчете.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минфине пояснили, почему усиление курса национальной валюты никак не отразилось на формировании цен.
"За год курс доллара усилился на 12% (ноябрь 2019 к ноябрю 2018). За то же время средняя номинальная зарплата выросла на 16%. Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса)… Фактически оба фактора сбалансировались", - написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
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