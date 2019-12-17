На таможне появилось оборудование, которое позволит в 10 раз ускорить сканирование грузов

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На украинской таможне заработали сканеры, которые
позволят упросить и ускорить проверку крупнотоннажных транспортных средств. Об
этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
В частности, новое оборудование уже работает на
Закарпатской таможне. Кроме того, Львовская таможня уже протестировала новое
оборудование на пунктах пропуска "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини" и в
ближайшее время оборудование заработает полноценно. К запуску этой системы
готовятся и таможенники Волынской и Черновицкой таможни.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отмечает, что система сканирования позволит проверять грузы без осмотра должностными лицами таможни, что ускорит процесс в 10 раз – до 20 минут.
Ранее "Комментарии" писали, что глава Государственной
таможенной службы Максим Нефедов заявил о подготовке к переаттестации
всех украинских таможенников. Они должны будут пройти тестирование
профессиональных качеств и добропорядочности.
Нефедов также ранее сообщал, что
будет с товарами, которые не прошли таможенный контроль.
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