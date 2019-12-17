На таможне появилось оборудование, которое позволит в 10 раз ускорить сканирование грузов

На украинской таможне заработали сканеры, которые позволят упросить и ускорить проверку крупнотоннажных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.



В частности, новое оборудование уже работает на Закарпатской таможне. Кроме того, Львовская таможня уже протестировала новое оборудование на пунктах пропуска "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини" и в ближайшее время оборудование заработает полноценно. К запуску этой системы готовятся и таможенники Волынской и Черновицкой таможни.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отмечает, что система сканирования позволит проверять грузы без осмотра должностными лицами таможни, что ускорит процесс в 10 раз – до 20 минут.

Ранее "Комментарии" писали, что глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил о подготовке к переаттестации всех украинских таможенников. Они должны будут пройти тестирование профессиональных качеств и добропорядочности.



Нефедов также ранее сообщал, что будет с товарами, которые не прошли таможенный контроль.