Всех украинских таможенников ждет переаттестация

В следующем году планируется переаттестация всех украинских таможенников. Об этом рассказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в эфире программы "Свобода слова".

По словам чиновника, в нашей стране есть работники таможенных служб, которые владеют самыми дорогими автомобилями во всем мире, и им не стоит повышать заработную плату. Кроме того, таких сотрудников нужно увольнять или же проверять их деятельность в Антикоррупционном суде.

"В 2020 году мы проводим переаттестацию всего персонала таможенной службы", - отметил Нефедов.





Нефедов отметил, что зарплаты будут повышены тем сотрудникам, кто успешно пройдет тестирование профессиональных качеств и добропорядочности.

Ранее "Комментарии" писали, что Нефедов жаловался, что счета ГФС ежедневно блокируются судебными исками. Из-за этого ГФС не смогла выплатить последний транш за один из сканеров для таможни. Нефедов также рассказал, что за последние три месяца было только два дня, когда служба могла без проблем осуществить оплату, и проблема касается оплаты абсолютно всех счетов, в том числе и зарплат. Он также заявил, что причина несвоевременной оплаты сугубо техническая, и ГФС ежедневно подает платежки в Госказначейство.

Также мы писали, что в рамках внедрения проекта "Новая таможня" ГТСУ запустила онлайн-систему жалоб – стандартизированную точку обработки обращений граждан по работе украинской таможни.