"Работать, чтобы остаться": Италия привлекает большинство долгосрочных эмигрантов из Украины

По состоянию на 31 декабря 2018 года в Италии больше всего среди стран-участниц Евросоюза мигрантов из Украины, которые имели вид на жительство продолжительностью в год и более. Об этом сообщает Европейская статистика на своем сайте.

Всего на указанный период разрешения на проживание в странах Евросоюза и Шенгенской зоны в один год и более имели 913 936 граждан Украины.

В Италии долгосрочные разрешения имели 230000 Украинский, в Польше - 157 000, Чехии - 129 000, Германии - 116 000, Испании - 91 000, Португалии - 28 000, Венгрии - 24 000, Словакии - 21 000, Греции - 19 000. Меньше таких разрешений украинцы имели в Лихтенштейне (51) и Исландии (152).

Преимущественно долгосрочные разрешения Италия выдала украинском с целью оплачиваемой деятельности и с семейным причинам, что составило более 90% от общего количества.

В то же время на конец 2018 всего разрешений на проживание продолжительностью от 6 до 11 месяцев граждане Украины имели в Польше - 239 000. Из них 30 000 были выданы с целью получения образования, близкого к высоким стандартам Европы, 15 8000 - оплачиваемой деятельности, еще 50 000 - по другим причинам.

В Германии таких разрешений было более 4 000 украинском, в Италии - почти 3 000, Австрии - 2,7 тысячи и Чехии - 2 000.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что все меньше украинцев выезжает на заработки в Польшу.







