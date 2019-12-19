Верховная Рада приняла закон о добыче янтаря в Украине

Верховная Рада Украины 279 голосами "за" приняла законопроект №2240, который регулирует добычу янтаря. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



Согласно новому закону, в Украине будут введены единые разрешения на разведку с правом добычи янтаря. Такие разрешения распространяются на участки до 10 га и будут действовать до 5 лет. Реализовывать их планируют через электронные аукционы ProZorro.

Доступ к залежам янтаря в нашей стране будут регулировать путем установления права земельных сервитутов и определения отдельной статьи 971 Земельного кодекса для проведения разведывательных и добывающих работ на нарушенных землях.

Закон также предполагает уголовную ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых, а также административную ответственность за несоблюдения правил рекультивации земли.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня Верховная Рада ввела уголовную ответственность за кнопкодавство. Голосование за другого человека будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Досудебное расследования факта голосования за другого нардепа будет осуществлять Государственное бюро расследований.