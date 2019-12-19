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Верховная Рада ввела уголовную ответственность за кнопкодавство

Верховная Рада проголосовала за закон, который определяет наказание за кнопкодавство

19 декабря 2019, 21:26
Автор:

• Татьяна Веремеева

Верховная Рада Украины 261 голосами "за" приняла во втором чтении и в целом законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения персонального голосования народными депутатами Украины". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно закону, в отношение депутатов, которые любым способом голосовали на заседании парламента вместо другого народного избранника, будет установлена уголовная ответственность. Голосование за другого человека будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Досудебное расследования факта голосования за другого нардепа будет осуществлять Государственное бюро расследований.

Ранее "Комментарии" писали, что депутаты изобретают новые способы, как голосовать в Верховной Раде за своих коллег. Один из депутатов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", находясь на месте другого нардепа, проголосовал за него, нажав рукой на кнопку. В то же время, он ногой привел в действие странное устройство, с помощью которого отдал еще один голос.

Источник: https://interfax.com.ua/news/political/631470.html
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