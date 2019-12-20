Государство может приостановить возмещение НДС крупным промпредприятиям, - СМИ

Государство может приостановить возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) крупным промышленным предприятиям. Об этом сообщил "МинПром", ссылаясь на источник в Государственной налоговой службе.

Сообщается, что министр экономики Украины Тимофей Милованов собирается подписать с представителями промышленности меморандум, чтобы зафиксировать основные проблемы промпредприятий и пути их решения. При этом министр заявил о необходимости создания стратегии развития отечественной промышленности. Ранее Милованов оценил ожидаемое падение промпроизводства в Украине на уровне 0,6%. А вот по данным Госслужбы статистики, в октябре спад промышленности достиг 5%. Кроме того, с сентября падает выплавка стали на украинских металлургических предприятиях.

Эксперты рынка заявляют: чтобы преодолеть кризис в промышленности государству нужно ослабить тарифную и рентную политику, а также повысить пропускную способность "Укрзализныци". Поскольку компания в последние месяцы не может справиться с проблемой своевременной транспортировки экспортных грузов в направлении портов и западной границы. Также отмечают еще одну важную проблему - своевременное возмещение НДС для предприятий, отгружающих большую часть своей продукции на экспорт. Отмечается, что в последние годы государство исправно возмещало НДС крупным промышленности. Потому резкое прекращение возмещения негативно отразится на работе компаний и дестабилизирует украинскую экономику.

Так, прежде всего убытки понесут предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК), отправляющие на экспорт более 80% продукции. Поскольку сейчас высокая стоимость сырья и низкие цены на конечную продукцию не позволяют металлургическим предприятиям создавать существенные финансовые резервы. Кроме того, кризис на предприятиях ГМК автоматически повлечет за собой возникновение проблем у смежников. Эксперты уверенны, что это приведет к затягиванию и невыплате денег по ранее заключенным контрактам и срывам договорных обязательств перед подрядными организациями. А также для промышленных городов крупнейшим кризисом может стать несвоевременная выплата заработных плат, или вовсе прекращение. Издание сообщает, что это повлечет невыплату налогов, удерживаемых из зарплат, а соответственно - проблемы с выплатой пенсий и зарплат бюджетникам.

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты рассказали о причинах спада промышленности и дали прогноз.