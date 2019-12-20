Рада приняла за основу важный законопроект, упрощающий жизнь ФОПам

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс касательно функционирования электронного кабинета и упрощения работы ФОП. Как пояснил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, цель данного законопроекта – избавить предпринимателей от многочисленных бюрократических процедур и бумажной волокиты, информирует корреспондент "Комментариев".



"Главное, что мы сделали этим законом – эта советская книга об учете доходов теперь не будет обязательной. Вам не нужно будет ехать в свою налоговую, покупать где-то ее и так далее. Это будет делаться в электронном виде. Мы облегчили учет, ничего не нужно будет писать от руки, - рассказывает Железняк. – Более того, мы значительно усиливаем функционал электронного кабинета налогоплательщиков. Вместо того, чтобы брать стопку бумаг, бежать в налоговую, стоять в очереди, вы будете заходить в свой электронный кабинет и буквально спустя несколько кликов вы можете подать все документы, которые сейчас подаете в свою налоговую".

Также, по словам Железняка, предприниматели смогут получать всю информацию от налоговой в онлайн-режиме. Наконец, третья основная цель законопроекта – усилить API, который даст возможность бизнесу разрабатывать электронные сервисы для налогоплательщиков.

"То есть вы можете пользоваться государственным электронным кабинетом, а можете, например, "Приватом 24" или другой системой", - резюмировал парламентарий.

Как сообщал портал "Комментарии, ранее под Верховной Радой сотни предпринимателей из разных регионов собрались для того, чтобы призвать народных депутатов отказаться от закона о повальном внедрении кассовых аппаратов, которые лягут тяжелым бременем на малый бизнес.