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Россия готова выплатить «Нафтогазу» долг в сумме 3 млрд долларов – СМИ

В СМИ появилась информация, к чему пришли газовые переговоры с Россией и как Украине возместят долг

сегодня, 14:08
Автор:

• Таисия Ерохина

Россия предлагает Украине 3 млрд долларов в качестве газового арбитражного урегулирования, сообщает Reuters о ходе газовых переговоров по поводу транспортировки российского газа на территори Украины после окончания газового контракта в конце этого года.

Так, "Газпром" готов выплатить "Нафтогазу" около 3 млрд долларов за прекращение судебного разбирательства из-за газа. Данная сумма соответствует решениям Стокгольмского арбитража.

Отмечается, что Минэнерго России и "Газпром" не ответили на запросы о комментариях, а Министерство энергетики Украины и "Нафтогаз" от комментариев отказались.

Тем временем, в российских СМИ решение арбитража называют "сугубо политическим" и заявляют, что у Киева также есть долг перед РФ. Кроме того, сообщается, что пока идут переговоры в Минске, в РФ снова прибыл лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на "свои" переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и вице-премьер-министром финансов Антоном Силуановым.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минске продолжаются газовые переговоры в трехстороннем формате. По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржеля, украинская сторона настроена отстаивать свою позицию.

Источник: https://www.reuters.com/article/russia-ukraine-gas-debt/russia-offers-ukraine-3-bln-as-gas-arbitration-settlement-source-idUSR4N23E00F
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