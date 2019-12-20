Россия готова выплатить «Нафтогазу» долг в сумме 3 млрд долларов – СМИ

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Россия предлагает Украине 3
млрд долларов в качестве газового арбитражного урегулирования, сообщает Reuters
о ходе газовых переговоров по поводу транспортировки российского газа на
территори Украины после окончания газового контракта в конце этого года.
Так, "Газпром" готов
выплатить "Нафтогазу" около 3 млрд долларов за прекращение судебного
разбирательства из-за газа. Данная сумма соответствует решениям Стокгольмского
арбитража.
Отмечается, что Минэнерго
России и "Газпром" не ответили на запросы о комментариях, а Министерство
энергетики Украины и "Нафтогаз" от комментариев отказались.
Тем временем, в российских
СМИ решение арбитража называют "сугубо политическим" и заявляют, что у Киева
также есть долг перед РФ. Кроме того, сообщается, что пока идут переговоры в
Минске, в РФ снова прибыл лидер партии "Оппозиционная платформа - За
жизнь" Виктор Медведчук на "свои" переговоры с российским президентом Владимиром
Путиным и вице-премьер-министром финансов Антоном Силуановым.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что в Минске продолжаются газовые переговоры в трехстороннем формате. По
словам министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржеля,
украинская сторона настроена отстаивать свою позицию.
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