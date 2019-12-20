Правоохранители сегодня остановили работу более пяти тысяч игровых заведений в Украине

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Сотрудники Национальной полиции Украины по состоянию на вечер
пятницы остановили работу более 5300 игровых заведений по всей территории
страны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Премьер отметил, что сотрудники Нацполиции уже изъяли оборудование
на 50 млн грн. Кроме того, к остановке работы игровых заведений привлекли 715
мобильных групп из состава сотрудников следственных подразделений, а также
Департамента стратегических расследований. Сотрудники Службы безопасности
Украины (СБУ) установили места, где работают подпольные казино и игровые
заведения, которые "крышуют" правоохранители.
Сейчас в подобных заведениях происходят обыски. Также начаты
уголовные производства и продолжается досудебное следствие.
Ранее "Комментарии" писали, что в Украине запретили деятельность игорного бизнеса под видом "государственных лотерей". Прошлой ночью закрыли
более 150 заведений по всей Украине, а также правоохранители изъяли
оборудование на 46 млн грн.
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