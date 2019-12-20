Правоохранители сегодня остановили работу более пяти тысяч игровых заведений в Украине

Сотрудники Национальной полиции Украины по состоянию на вечер пятницы остановили работу более 5300 игровых заведений по всей территории страны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.



Премьер отметил, что сотрудники Нацполиции уже изъяли оборудование на 50 млн грн. Кроме того, к остановке работы игровых заведений привлекли 715 мобильных групп из состава сотрудников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) установили места, где работают подпольные казино и игровые заведения, которые "крышуют" правоохранители.

Сейчас в подобных заведениях происходят обыски. Также начаты уголовные производства и продолжается досудебное следствие.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине запретили деятельность игорного бизнеса под видом "государственных лотерей". Прошлой ночью закрыли более 150 заведений по всей Украине, а также правоохранители изъяли оборудование на 46 млн грн.