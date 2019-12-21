Стало известно, сколько денег украинцы тратят на алкоголь ежемесячно

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Среднестатистическая
украинская семья расходует в среднем 1200 грн в месяц на алкогольные
напитки. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, по результатам
данных за I полугодие текущего года.
При этом, жители городов тратят на алкоголь больше на 400 грн, чем проживающие в сельской местной: 1300 грн и 900 грн соответственно. А вот семьи, у которых есть дети, выделяют из своего бюджета на алкогольные напитки 1100 грн, это немного меньше, чем траты бездетных пар – 1200 грн. Также сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, расходы населения на алкоголь остались прежними. То есть, и в 2018 году средняя сумма "алкогольных" расходов составляла 1200 грн на одну семью в месяц.
Кроме того, в Госстате
отметили, что каждый месяц среднестатистическая украинская семья отдает 9600
грн на питание, алкоголь, табачные изделия, отдых, а также оплату коммунальных и транспортных услуг.
Ранее портал "Комментарии"
рассказал, в какую сумму обойдется украинцам в этом году новогодний стол. В
частности, на алкогольную составляющую стола придется потратить около 100 грн
за бутылку шампанского, а вот коньяк будет стоить как минимум дороже в 1,5
раза.
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