Стало известно, сколько денег украинцы тратят на алкоголь ежемесячно

Среднестатистическая украинская семья расходует в среднем 1200 грн в месяц на алкогольные напитки. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, по результатам данных за I полугодие текущего года.

При этом, жители городов тратят на алкоголь больше на 400 грн, чем проживающие в сельской местной: 1300 грн и 900 грн соответственно. А вот семьи, у которых есть дети, выделяют из своего бюджета на алкогольные напитки 1100 грн, это немного меньше, чем траты бездетных пар – 1200 грн. Также сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, расходы населения на алкоголь остались прежними. То есть, и в 2018 году средняя сумма "алкогольных" расходов составляла 1200 грн на одну семью в месяц.

Кроме того, в Госстате отметили, что каждый месяц среднестатистическая украинская семья отдает 9600 грн на питание, алкоголь, табачные изделия, отдых, а также оплату коммунальных и транспортных услуг.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, в какую сумму обойдется украинцам в этом году новогодний стол. В частности, на алкогольную составляющую стола придется потратить около 100 грн за бутылку шампанского, а вот коньяк будет стоить как минимум дороже в 1,5 раза.