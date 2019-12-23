Закон о добыче янтаря: что изменится в Украине

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 2240 относительно урегулирования вопроса добычи янтаря. Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили это решение.



Закон о добыче янтаря: отражение ситуации в общем

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, кандидат философских наук Юрий Подорожний уверен, что ситуация с янтарем (а вернее – с его незаконной добычей) отражает общую ситуацию с недрами в Украине – в наиболее ужасном проявлении.

"Здесь, как в лучших традициях: и коррупция, и бесхозяйственность, и криминал. К тому же способствует этой ситуации и то, что наша страна обладает третьими в мире запасами янтаря, – подчеркивает Подорожний. – Еще несколько лет назад килограмм янтаря на мировом рынке составляла 2000 долларов, годовой нелегальная добыча по оценкам специалистов составлял около 300 тонн. Фактически на теневом рынке оборачивалось 600 миллионов долларов. Этот лакомый кусок получала янтарная мафия, которая объединила криминал, чиновников, правоохранителей и таможенников. Это превращало борьбу за легализацию в войну Дон Кихота с ветряными мельницами. Ведь для того, чтобы достичь цивилизованной добычи и легального рынка, нужна, прежде всего, политическая воля высшего руководства страны".

Очередной попыткой навести порядок в этой сфере стало принятие Верховной Радой 19 декабря законопроекта №240 об урегулировании добычи янтаря. Согласно закону, напоминает эксперт, вводится механизм бронирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса. Кроме того, через систему ProZorro вводится едины конкурс на разведку с правом добычи янтаря на 5 лет на участки до 10 га .

"Начальная цена продажи спецразрешения во время аукциона составит 2000 необлагаемых минимумов (34 000 грн.) за один га земли, – продолжает Подорожний. – Кстати, правительство планирует в следующем году получить в бюджет от этой деятельности около 500 млн гривен и эти средства будут распределяться по схеме – 70% в государственный бюджет и 30% в местные".

Кроме того, нарушения в сфере добычи янтаря криминализируются. Вводятся штрафы от 3 до 10 000 необлагаемых минимумов (максимально – 170 тыс. гривен), а также ограничение свободы до 3 лет за первые нарушения – и до 7 лет с конфискацией имущества за повторные нарушения. Вводится и уголовная ответственность за содействие должностных лиц от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

"Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект №2241 с поправками в Налоговый кодекс, которым уменьшается снижение ставки рентной платы на добычу янтаря с 25% до 10%, – продолжает политтехнолог. – Принятие данного закона является, безусловно, положительным шагом. Украина способна легально переработать 100 тонн янтаря, из тех 700 тонн, что сегодня добывается в мире. К тому же, необходим полный запрет на вывоз сырья за границу. Пока правительство запретило вывозить необработанный янтарь на один год".

В то же время, Подорожний не думает, что с принятием закона ситуация изменится кардинально.

"Ведь теперь слово за правоохранителями, которые получили достаточно инструментов для наведения порядка. Итак, наблюдать кто победит – деньги янтарной мафии или правоохранительная система? Вопрос более чем риторический", – резюмирует кандидат философских наук.

Закон о добыче янтаря: есть недостатки

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Валентин Гайдай считает закон о регулировании добычи янтаря в целом положительным. Но считает, что тот имеет ряд недостатков.

"Во-первых, власть должна предпринять ряд мер для наведения порядка в отдельных районах Полесья и Волыни, где находятся десятки неподконтрольных янтарных приисков. Ведь были случаи, когда местные старатели – добытчики янтаря вытесняли полицию, сталкивались в потасовках с пограничниками и т.д. Не зря, эти районы называют Янтарной народной республикой, – отмечает Гайдай. – Во-вторых, есть риск, что теперь янтарный бизнес будет под колпаком у местных властей, ведь по закону, например, разрешение на разведку с правом добычи янтаря будет в компетенции местных властей. В-третьих, штрафы за незаконную добычу янтаря малы по сравнению с прибылью, которая может доходить до сотен тысяч и даже миллионов долларов в месяц. Поэтому, незаконные добытчики не будут ощущать должный риск при нарушении закона".

Ранее "Комментарии" писали, что 19 декабря Верховная Рада Украины 279 голосами "за" приняла законопроект №2240, который регулирует добычу янтаря.