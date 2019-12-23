В Украине приостановили работу атомные электростанции

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Ночью в воскресенье на атомных электростанциях Украины произошло принудительное
снижение генерации атомных электростанции на 400 МВт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил
глава энергетического комитета Верховной Рады Украины Андрей Герус.
Отмечается, что работу атомных электростанций пришлось
приостановить из-за зеленой энергетики, мощности которой производят довольно
большие мощности электроэнергии. Также на решение повлияла теплая погода.
Герус отмечает, что импорт электроэнергии из Беларуси и РФ также
приостановлен.
"Дожились до того, что исключаем уже построены государственные атомные электростанции с тарифом 0,7 грн и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу частных промышленных СЭС и ВЭС с крупнейшим в Европе євротарифом 3-5 грн. за кВт-час. Уже сейчас понятно, что весной это будет повторяться в масштабах в разы больших. Это государственная политика? Есть еще где-то в мире такое?", – отметил Герус.
Ранее "Комментарии" писали, что ЕС официально передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг, построенный на месте катастрофы Чернобыльской атомной электростанции.
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