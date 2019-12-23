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В «Нафтогазе» готовятся к тому, что РФ не будет придерживаться условий по транзиту газа

Транзита газа через территорию Украины может не быть

23 декабря 2019, 23:03
Автор:

• Татьяна Веремеева

В "Нафтогазе" опасаются, что после того, как украинская сторона отзовет иски против "Газпрома", российская сторона может отказаться от транзита газа через территорию нашей страны. Об этом рассказал руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире hromadske.

Исполнительный директор "Нафтогаза" отметил, что согласно условиям договора Украина должна отказаться от всех судебных претензий против "Газпрома", чтобы сохранить транзит газа через территорию нашей страны. В то же время, существует риск, что после того, как Украина это сделает, Россия может отказаться от своей стороны соглашений. Витренко заявил, что в этом большой риск и украинская сторона разрабатывает договоры, которые помогут эти риски минимизировать.

Ранее "Комментарии" писали, что согласно информации "Нафтогаза" и "Газпрома" страны урегулировали взаимные претензии касательно транзита российского газа через территорию Украины. Кроме того, они приблизились к этапу подписания нового договора. Итоги переговоров, которые уже известны, оценили эксперты.

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/naftogaz-dopuskaet-nevypolnenie-rossiey-obeshchaniy-1577128052.html
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