В «Нафтогазе» готовятся к тому, что РФ не будет придерживаться условий по транзиту газа

В "Нафтогазе" опасаются, что после того, как украинская сторона отзовет иски против "Газпрома", российская сторона может отказаться от транзита газа через территорию нашей страны. Об этом рассказал руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире hromadske.



Исполнительный директор "Нафтогаза" отметил, что согласно условиям договора Украина должна отказаться от всех судебных претензий против "Газпрома", чтобы сохранить транзит газа через территорию нашей страны. В то же время, существует риск, что после того, как Украина это сделает, Россия может отказаться от своей стороны соглашений. Витренко заявил, что в этом большой риск и украинская сторона разрабатывает договоры, которые помогут эти риски минимизировать.

Ранее "Комментарии" писали, что согласно информации "Нафтогаза" и "Газпрома" страны урегулировали взаимные претензии касательно транзита российского газа через территорию Украины. Кроме того, они приблизились к этапу подписания нового договора. Итоги переговоров, которые уже известны, оценили эксперты.