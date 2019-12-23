Новый договор по газу: что выиграла Украина

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов уверен, что договоренности между Нафтогазом и Газпромом - это соглашение, против которого были две стороны.



"По результатам, Нафтогаз получит от Газпрома 3 миллиарда долларов (по Стокгольмскому арбитражу – прим. ред.), но откажется от 12 миллиардов долларов претензий. При соотношении 4 к 1, это разумное решение для Украины, которое отложило долгосрочною войну с неизвестным исходом. Ведь не получить 12 миллиардов долларов хуже, чем получить 3 миллиарда, - отмечает эксперт. - На замену действующему транзитному контракту будет подписан новый – пятилетний. Газпром забронирует транзитных мощностей на 60 миллиардов кубометров на 2020 год и - на 40 миллиардов кубометров на следующие четыре года. Кроме того, Газпром получит обратно замороженные активы и обезопасит себя от претензий на любые операции, совершенные с 2009 года".

Приятным бонусом для Украины Адриан Пантюхов считает возможность увеличения лимита по другому тарифу, что высоковероятно при не законченном потоке. Но снижающийся лимит с 2021 года является, по его словам тревожным знаком. Северный поток-2 (СП-2) будет закончен не раньше 2020 года, и 40 млрд куб м это своего рода гарантированный объем на случай долгого строительства, поясняет эксперт.

"Важно, что контракт заключался в противоположной критичной ситуации: в этом году мы поставили рекорд по загрузке хранилищ (20 млрд куб при 16-18 за последние 5 лет), - продолжает Адриан Пантюхов. - Газпром, безусловно, был в более сложной ситуации: хранилища в Европе могут покрывать его обязательства пару месяцев, а СП-2 категорично не был бы готов к этому сроку. Наложенные санкции на компании причастные к "потоку", кардинально изменили расстановку приоритетов. Поэтому подписанные договоренности - это не хитрая уловка, а вынужденная мера именно для русской компании".

Заключенный договор стабилизирует газовую ситуацию, что приятно при надвигающемся кризисе. Но, продолжение сотрудничества после окончания 5 летнего договора – маловероятны, уверен эксперт.

"Завершение потока – это дело времени. Если санкции продолжат действовать, в следующие пару лет компании из Ирана, Северной Кореи и России, которым не повредят санкции, обзаведутся нужными технологиями и закончат проект. Поэтому, разработка альтернативных поставок газа должна быть приоритетной", - резюмирует экономист.

"Важно становиться субъектом"

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач считает, что договоренности по газу правильнее оценивать уже после формализации всех договоренностей.

"И вопрос не только в контракте, - уверен эксперт. - Пока не всё очевидно. И если озвученные цифры по транзиту компромиссны, то отказ от претензий Украины на дальнейшие судебные преследования Газпрома вызывают вопросы. Относится ли, например, это также и к расследованиям АМКУ?".

Но главное в том, подчеркивает Андрей Длигач, что готовиться к таким переговорам нужно за несколько лет до их проведения. Как готовилась Россия с Северным потоком-2.

"Для Украины это должно было быть связано с диверсификацией источников (Азербайджан, LNG терминал для американского или катарского газа), быстрым наращиванием собственной добычи (за пять лет мы вполне могли превратиться из импортера в экспортера), допуском европейцев как к добыче газа, так и управлению газотранспортной системой и европейские контракты с Газпромом на нашей восточной границе, - поясняет эксперт. - Поэтому результаты компромисса - явно не украинский сценарий, хотя и не худший для нас".

Контракты с Румынией на реверс газа и принятые Сенатом США санкции против строителей Северного потока-2, конечно, сыграли на руку украинской стороне в переговорах. Но важно становиться субъектом нам самим, уверен Андрей Длигач.

"Газпром мало что уступил в переговорах"

Социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков считает, что по результатам переговоров мы можем говорить о победе - в контексте демонстрации договороспособности Киева.

"Потому что говорить об уступках Газпрома можно с большой натяжкой. По сути, они нам ничего не уступили, фиксируя транзитную ставку и сбросив головную боль за обеспечение транзита на Киев, - подчеркивает эксперт. - Остается еще вопрос, если транзитная ставка Газпрома будет не соответствовать европейской, кто компенсирует разницу? Киеву придется говорить о доплате с европейскими потребителями, а это уже вмешательство в ценообразование и зона потенциального конфликта с партнерами".

К нашей победе, по мнению Дмитрия Громакова можно также отнести то, что размер прибыли от транзита покрывает полностью наши исковые требования, поэтому мы выиграли время и деньги.

"Украина получила пятилетний контракт на транзит и время для развития транзитного потенциала за счет расширения южного газотранспортного коридора, который позволит запустить газ со Средней Азии и Румынии в нашу газотранспортную систему и сохранить объемы прокачки газа после окончания пятилетнего контракта с Газпромом, - пояснят эксперт. - С другой стороны, формула ценообразования позволяет Украине говорить о цене транзита напрямую с европейскими трейдерами, что позволит Киеву выйти из под лишней опеки Кремля на международном уровне. Но в случае природной жадности топ-менеджмента, есть и риски международных скандалов".

"Все стороны отстояли свои интересы"

Аналитик ОО "Слово и Дело" Валентин Гладких уверяет, что для него было прогнозируемо нахождение взаимопонимания между сторонами касательно газового транзита через Украину.

"Было много заинтересованности в том, чтобы европейские потребители российского газа имели гарантии, что его получат, - отмечает аналитик. - В итоге все три субъекта отстояли (в той или иной мере) свои интересы. Европейские потребители получат гарантированные объемы газа, Украина сохранили статус транзитной державы (и показала себя договороспособным партнером, что очень ценят в ЕС), а РФ – выход на европейский рынок. Также большой плюс, что Украина не отказалась от своих претензий в уже выигранных процессах в Стокгольмском арбитраже – и Россия обязана будут выплатить нам около трех миллиардов долларов".

Объемы транзита хоть и станут меньше, но дают возможность дискутировать, ведь предусмотрено их возможное увеличение.

"Понято, что чем больше, тем – лучше. Но объемы могу расти, так как открытым остается вопрос с окончанием строительства СП-2, в чём видную роль сыграли США. И есть все шансы, что украинская ГТС не утратит своего значения, - подчеркивает Валентин Гладких. – К тому же, есть перспективы уменьшения цены на газ на внутреннем рынке, что может помочь отечественной промышленности – металлургической, химической. Высокая цена на газ сделала наш химпром неконкурентноспособным. При этом мы покупали российские удобрения, радуясь, что как бы не покупаем росгаз… Не исключено и снижение коммунальных тарифов, что станет большим плюсом для действующей власти, так как это – одно из важнейших ожиданий избирателей (хоть будучи кандидатом в президенты Владимир Зеленский и не обещал этого)".

Как сообщал портал "Комментарии", Представители Украины России и Европейской комиссии достигли остаточной договоренности касательно принципиальных позиций касательно транзита газа через территорию нашей страны в страны Европейского союза.